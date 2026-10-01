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همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، جمعی از دانشآموزان دبیرستانی منطقه ۱۹ تهران با حضور در گلزار شهدای بهشت زهرا (س)، پیمان وفاداری خود را با راه شهیدان تجدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دانشآموزان در مراسمی که در قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت زهرا (س) برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام شهیدان، بر ادامه مسیر ایثار و فداکاری تأکید کردند. آنها در این بازدید، عهد بستند که با خدمت صادقانه و ایفای مسئولیت در دوران تحصیل و آینده، در مسیر پیشرفت و سربلندی کشور گام بردارند.