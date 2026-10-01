به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دانش‌آموزان در مراسمی که در قطعه ۵۰ گلزار شهدای بهشت زهرا (س) برگزار شد، با گرامی‌داشت یاد و نام شهیدان، بر ادامه مسیر ایثار و فداکاری تأکید کردند. آن‌ها در این بازدید، عهد بستند که با خدمت صادقانه و ایفای مسئولیت در دوران تحصیل و آینده، در مسیر پیشرفت و سربلندی کشور گام بردارند.