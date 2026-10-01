تیم‌های ژاپن، پاکستان، ایران و چین به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا صعود کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از یکشنبه پنجم مهر آغاز شده است و به مدت یک هفته پیگیری می‌شود.

در پایان مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها تیم‌های ژاپن، پاکستان، ایران و چین به عنوان چهار تیم برتر به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.

مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات امروز پنجشنبه (نهم مهر) با هشت دیدار در ناگویا پیگیری شد که چهار مسابقه آن برای تعیین رتبه‌های نهم تا شانزدهم مسابقات بود.

در این دیدار‌ها تیم‌های پاکستان، ایران، چین، ژاپن، قزاقستان، چین تایپه، ویتنام و اندونزی به پیروزی رسیدند که نتایج کامل این بازی‌ها به شرح زیر است:

دیدار‌های یک چهارم نهایی

هند صفر – پاکستان ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۸ بر ۲۵)

ایران ۳ – کره جنوبی ۲ (۲۵ بر ۲۳، ۱۸ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۱۵ بر ۱۲)

تایلند صفر – چین ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵)

ژاپن ۳ – قطر صفر (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۲)

دیدار‌ها برای کسب رتبه‌های نهم تا شانزدهم

قزاقستان ۳ – هنگ کنگ ۲ (۲۲ بر ۲۵، ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۰، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۵ بر ۱۱)

قرقیزستان صفر – چین تایپه ۳ (۱۸ بر ۲۵، ۲۴ بر ۲۶ و ۲۱ بر ۲۵)

ویتنام ۳ – ازبکستان صفر (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۵)

اندونزی ۳ – فیلیپین یک (۲۵ بر ۲۳، ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۳)

مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ناگویا جمعه دهم مهر پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

نیمه نهایی

ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه؛ ایران – پاکستان

ساعت ۱۳:۵۰ دقیقه؛ ژاپن – چین

دیدار‌ها برای کسب رتبه‌های پنجم تا هشتم

ساعت ۴:۳۰ دقیقه؛ هند – کره جنوبی

ساعت ۷:۳۰ دقیقه؛ تایلند – قطر

دیدار‌ها برای کسب رتبه‌های نهم تا دوازدهم

ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه؛ قزاقستان – چین تایپه

ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه؛ ویتنام – اندونزی

دیدار‌ها برای کسب رتبه‌های سیزدهم تا شانزدهم

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ هنگ کنگ – قرقیزستان

ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح؛ ازبکستان – فیلیپین