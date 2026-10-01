دو متهم به ارتکاب قتل فردی ۵۴ ساله در یکی از مناطق شهر اراک شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس پلیس آکاهی استان مرکزی از دستگیری ۲ متهم به قتل مردی ۵۴ ساله به دلیل اختلافات ملکی در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی در اراک خبر داد.

سرهنگ نور الدین ناظمی گفت: در پی وقوع یک فقره درگیری در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ در یکی از محله‌های شهر اراک که به قتل مردی ۵۴ ساله منجر شد، شناسایی و دستگیری عامل جنایت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی با انجام تحقیقات تخصصی، ۲ متهم به قتل را در یکی از مناطق شهر اراک شناسایی و دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی گفت: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی، در تحقیقات کارآگاهان به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود را اختلافات ملکی با مقتول عنوان کردند.

سرهنگ ناظمی افزود: ۲ متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.