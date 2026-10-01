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مدیریت بحران استان کرمان از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و تشدید فعالیت سامانه بارشی در جنوب و جنوبغرب استان از فرداجمعه تا شنبه ۱۱ مهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، بر اساس هشدار سازمان هواشناسی ، در این مدت رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در مناطق جنوبی و جنوبغربی استان پیشبینی میشود.
جاری شدن روانآب و سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، احتمال شکستن درختان فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی دور از انتظار نیست.
مدیریت بحران استان بر خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها، پرهیز از سفرهای غیرضروری و فعالیتهای طبیعتگردی و جابهجایی عشایر و همچنین احتیاط در فعالیتهای عمرانی تأکید کرد.