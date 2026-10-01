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برگزاری رزمایش جان‌فدایان ایران در استان های کرمانشاه و زنجان

رزمایش جان‌فدایان ایران در کرمانشاه و زنجان برگزار شد. مردمی که برای دفاع از آب، خاک و عزت این کیان به میدان آمدند تا جانفدای ایران باشند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۹- ۱۷:۰۶
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برچسب ها: رزمایش ، جانفدا ، استان کرمانشاه ، استان زنجان
 