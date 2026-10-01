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گشتهای بازرسی و نظارت بر بازار میوه و ترهبار استان یزد با هدف جلوگیری از گرانفروشی و برخورد با تخلفات صنفی، بهصورت مستمر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری با اشاره به تداوم گشتهای نظارتی در بازار، گفت: گرانفروشی، درج نکردن قیمت و عرضه میوههای بیکیفیت از جمله تخلفاتی است که در جریان بازرسیها مشاهده شده است.دهقان بنادکی افزود: صدور فاکتور برای خریداران با قید نوع و درجه کیفیت محصول، الزام قانونی دارد و واحدهای صنفی موظفند این موضوع را رعایت کنند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی یا تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ اعلام و یا موضوع را به بازرسان اتاق اصناف اطلاع دهند.
معاون دادستان مرکز استان نیز با تأکید بر برخورد قانونی با واحدهای صنفی متخلف اظهار کرد: در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی و حتی مهر وموم واحد صنفی در انتظار متخلفان خواهد بود و با افراد سودجو مطابق قانون و بدون اغماض برخورد میشود.
جلیلی همچنین بهکارگیری اتباع بیگانه در واحدهای صنفی ترهبار و میادین میوه و ترهبار را غیرمجاز دانست و بر برخورد قانونی با این موضوع تأکید کرد.