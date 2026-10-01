به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، خبر‌هایی متنوع از گوشه و کنار استان جای گرفته است.

واگذاری ۴ واحد مسکن محرومان در رودبار

فرمانده سپاه شهرستان رودبارگفت: این واحد‌های مسکونی با همکاری بسیج سازندگی با ۶ میلیارد تومان هزینه ساخته و تحویل مددجویان کمیته امداد امام و بنیاد مسکن بخش خورگام و بلوکات شد.

فرمانده قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه قدس گیلان هم از اجرای طرح آسفالت و بتن ریزی ۱۶۳ مترمکعب جاده روستای برارود خورگام در شهرستان رودبار با بیش از ۲ میلیارد تومان هزینه خبر داد.

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افتتاح پارک «فرشتگان میناب» در آستارا

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس پارک فرشتگان میناب به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، در زمینی به مساحت ۶۰۰ مترمربع و با ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار به بهره برداری رسید.

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آیین معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مرکزی رشت

در این مراسم با قدردانی از زحمات حجت الاسلام صابر انصاری، حجت الاسلام یعقوب نمازی بعنوان مسئول جدید نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مرکزی رشت معرفی شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان و فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در این مراسم بر تقویت معنویت، روحیه جهادی، اخلاص بصیرت دینی و صیانت فکری و اخلاقی بسیجیان تاکید کردند.

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برگزاری دوره آموزشی با اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان

مسئول سازمان علمی و پژوهشی سپاه قدس گیلان گفت: این دوره آموزشی با حضور نماینده نهاد ریاست‌جمهوری، رئیس دانشگاه گیلان، استادان حوزه مالیاتی، فعالان صنعتی و موسسه‌های دانش بنیان با هدف آشنایی صنایع در بکار گیری و سرمایه گذاری بخشی از اعتبارمالیاتی شان برای تحقیق و توسعه، افزایش بهره‌وری و تجهیز زیرساخت‌های دانشگاهی برگزار شد.

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گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روستای گلرودبار لاهیجان

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم اختردانش امام جمعه موقت آستانه اشرفیه در این مراسم گفت: شهدا با جان خود امنیت و آرامش امروز جامعه را بر دوش کشیدند و عظمت شهدا، چراغ راه آینده ملت ایران اسلامی است.

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آسمانی شدن مادر شهید دارآفرین کُهلبونی در لنگرود

حاجیه خانم طوبی دانیالی، مادر شهید والامقام رضا دارآفرین کُهلبونی، در سن ۸۳ سالگی پس از سال‌ها درد فراق به فرزند شهیدش پیوست. پیکر این مادر شهید در گلزار شهدای کُهلبون، بخش اطاقور، به خاک سپرده شد. شهید رضا دارآفرین کُهلبونی، سال ۱۳۶۶ در جزیره مجنون به شهادت رسید.