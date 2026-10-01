رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی از اجرای مرحله نخست برنامه آموزش هوش مصنوعی برای ۱۰ هزار معلم مدارس غیردولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی معلمان گفت: استفاده از ظرفیت مدارس غیردولتی باید در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی، رعایت استاندارد‌ها و تحقق عدالت آموزشی دنبال شود.

محمودزاده با اشاره به نقش نظام تعلیم و تربیت در آینده کشور اظهار کرد: مدارس غیردولتی در کنار مدارس دولتی، بخشی از ظرفیت آموزشی کشور را بر عهده دارند و بیش از ۱۷ میلیون دانش‌آموز در ۲۱ هزار مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی کشور، تحصیل می‌کنند.

وی افزود: توسعه مدارس غیردولتی باید در مسیر ارتقای کیفیت، رعایت استاندارد‌ها و کمک به تحقق عدالت آموزشی باشد و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای افزایش خدمات آموزشی و پرورشی، باید در چارچوب سیاست‌های مصوب و با رعایت حقوق دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان انجام شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه‌های آموزش هوش مصنوعی در مدارس غیردولتی گفت: این برنامه با هدف آماده‌سازی معلمان و دانش‌آموزان برای زیست و فعالیت در جهان فناوری اجرا می‌شود و در این مسیر از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی نیز استفاده خواهد شد.

محمودزاده همچنین با اشاره به طرح ملی «ایران دیجیتال» اظهار کرد: تاکنون حدود ۴ میلیون دانش‌آموز در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که بیش از ۶۰۰ هزار نفر دوره‌های آموزشی را به پایان رسانده و بیش از ۷۰۰ هزار پروژه دانش‌آموزی نیز در آن ثبت شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در برنامه آموزش هوش مصنوعی مدارس غیردولتی، حدود ۲۱۰ هزار معلم و یک میلیون دانش‌آموز در مراحل مختلف تحت آموزش قرار گرفته‌اند و در یکی از مراحل اجرای برنامه نیز ۵۰۰ معلم برای ایفای نقش مدرس و تسهیل‌گر آموزش دیده‌اند.

وی افزود: کشور در قالب پنج قطب آموزشی سازمان‌دهی شده است که قطب سوم شامل استان‌های کرمانشاه، اردبیل، آذربایجان شرقی، گیلان و زنجان و قطب پنجم شامل استان‌های کردستان، همدان، آذربایجان غربی و ایلام است و تبریز به‌عنوان میزبان این دو قطب، میزبان دوره‌ها و رویداد‌های مرتبط با آموزش هوش مصنوعی بوده است.

وی همچنین از اجرای برنامه جدید آموزش هوش مصنوعی برای ۱۰ هزار معلم مدارس غیردولتی در مرحله نخست خبر داد و گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده در شهریورماه، حدود ۶۰ هزار نفر نیز در دوره ۱۶ ساعته آموزش هوش مصنوعی شرکت کرده‌اند.

معاون وزیر آموزش و پرورش هدف از آموزش هوش مصنوعی را صرفاً آشنایی با ابزار‌های فناورانه ندانست و تأکید کرد: توانایی حل مسئله، خلاقیت، تولید و استفاده صحیح، ایمن و مسئولانه از فناوری باید از اهداف اصلی این آموزش‌ها باشد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، ارتقای صلاحیت حرفه‌ای معلمان مدارس غیردولتی را از برنامه‌های جدی این سازمان عنوان کرد و گفت: دوره‌های آموزشی در حوزه‌های تخصصی، تربیتی و پرورشی برای توانمندسازی نیروی انسانی این مدارس دنبال می‌شود.

وی، اجرای طرح اتقان با هدف ارتقای آموزش قرآن در دوره ابتدایی و توسعه و ترویج فرهنگ نماز با همکاری ستاد اقامه نماز را از دیگر برنامه‌ها دانست و افزود: طرح «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) و طرح «زیست عفیفانه» نیز در برنامه‌های تربیتی مورد توجه قرار دارند.

محمودزاده در پایان تأکید کرد: توانمندسازی نیروی انسانی مدارس غیردولتی تنها به آموزش‌های تخصصی محدود نمی‌شود و ابعاد تربیتی و پرورشی نیز در این برنامه‌ها مورد توجه قرار دارد.