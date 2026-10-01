به گزارش گروه اقتصاد زیر بنایی خبرگزاری صدا و سیما مسعود پل مه با حضور دربرنامه میز اقتصاد با اشاره به اینکه سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص داخلی ایران هنوز با اهداف کلان فاصله دارد،در شرایط فعلی تجارت دریایی ایران، عادی نیست و به دلیل آنچه «محاصره دریایی» خوانده می‌شود، نیازمند نگاهی فراتر از مدیریت زمان صلح است.

مسعود پل مه، با انتقاد از ساختار فعلی تصمیم‌گیری، تصریح کرد: «متأسفانه در شرایطی که مأموریت اصلی ما حفظ استمرار انتقال کالا به کشور است، با سیاست‌هایی در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و کار مواجه هستیم که مربوط به دوران عادی است. وی تأکید کرد که دولت باید با آرایش جنگی از اقتصاد پشتیبانی کند و اولویت‌بندی کالاها (مانند ممنوعیت واردات کالاهای لوکس برای باز شدن فضا برای کالاهای اساسی و دارو) باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

پل مه همچنین با نقد خلأهای ساختاری، اظهار داشت: تکلیف متولی امر حاکمیتی در اقتصاد دریامحور روشن نیست و تداخل مأموریت‌های سازمان‌های دولتی، عملاً بخش خصوصی را سردرگم کرده است. به گفته او، بسته‌های اجرایی فعلی قابلیت عملیاتی در شرایط بحرانی را ندارند و باید بر اساس تجربیات یک سال اخیر بازنگری شوند.

در بخش دیگری از این گفتگو، حسن بیک‌محمدلو، کارشناس اقتصاد دریا، با اشاره به محاصره دریایی ناجوانمردانه، بر لزوم استفاده از ظرفیت سازمان جهانی دریانوردی (IMO) تأکید کرد. و گفت: ما باید از مسیر شکایت در مجامع بین‌المللی برای استیفای خسارات و عدم‌النفع‌های ناشی از جنگ و محاصره دریایی اقدام کنیم؛ موضوعی که نیازمند هماهنگی دقیق‌تر بین سازمان بنادر و وزارت امور خارجه است.

دبیرکل انجمن کشتیرانی ضمن تأیید گشایش‌های حاصل از شبانه‌روزی شدن گمرک در عملیات تخلیه، بارگیری و انبارش، هشدار داد: اگرچه عملیات بندری بهبود یافته، اما هنوز در بخش ترخیص و خروج کالا از بنادر با کندی روبه‌رو هستیم و تداوم رسوب کالا می‌تواند در زنجیره انتقال سایر اقلام اساسی اخلال ایجاد کند.

بیک‌محمدلو در ادامه به راهبرد اقتصاد مرز اشاره کرد و افزود: با توجه به فشارها در بنادر جنوبی، باید با اقدامی جهادی، ظرفیت‌های بلااستفاده بنادر شمالی در دریای خزر را به عنوان یک شبکه ترکیبی با مرزهای زمینی فعال کرد.این کارشناس اقتصاد دریا، به تشریح الگوهای تأمین مالی پروژه‌های دریامحور در شرایط فعلی پرداخت و اظهار داشت: در شرایط کنونی باید تمرکز اصلی بر مردمی‌سازی اقتصاد و جذب نقدینگی‌های سرگردان باشد. در گام نخست، حوزه‌هایی چون شیلات، آبزی‌پروری و گردشگری دریایی ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی دارند و نیازی به وام‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی ندارند.

وی با اشاره به لزوم نوسازی ناوگان دریایی فرسوده کشور تصریح کرد: برای کلان‌پروژه‌ها نظیر خرید و ساخت کشتی، می‌توان از ظرفیت‌های بازار سرمایه، مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و تجارب موفق بخش هوایی بهره برد؛ چراکه پروژه‌های دریامحور دوره بازگشت سرمایه کوتاه و حاشیه سود مطلوبی دارند.

در این برنامه همچنین ، الله‌مراد عفیفی‌پور، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، نیز با اشاره به سهم ۹۰ درصدی حمل‌ونقل دریایی در تجارت کشور، از افزایش عملیات بندری خبر داد.

وی افزود: تفاهم‌نامه سازمان بنادر با گمرک برای ۲۴ ساعته کردن فعالیت‌ها، گام مؤثری در کاهش هزینه‌ها و رسوب کالا بوده است. عفیفی‌پور گفت: دریانوردان ایرانی با نقش‌آفرینی در شرایط سخت، عملاً محاصره دریایی را دور زده‌اند و اکنون سازمان بنادر با همکاری دستگاه‌های دیگر به دنبال سازماندهی اقتضایی متناسب با شرایط جاری است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، پیرامون موانع اتصال کریدورهای ترانزیتی شمال-جنوب تأکید کرد: اتصال مدهای مختلف حمل‌ونقل (جاده، ریل و دریا) زمانی عملیاتی می‌شود که سازماندهی همه ارگان‌های دخیل از ساختار زمان صلح به ساختار متناسب با شرایط جاری تغییر یابد. علاوه بر اصلاحات داخلی، دیپلماسی اقتصادی و بین‌المللی نیز باید برای هم‌افزایی با کشورهای همسایه و مسیرهای عبوری به میدان بیاید.