پخش زنده
امروز: -
درهمایش معاونتهای غذا و دارو کلان منطقه ۸ کشور بر تدوین شیوه نامههای بومی متناسب با محصولات منطقه مانند پسته و خرماو بر بهرهگیری از هوش مصنوعی برای جبران کمبود نیروی انسانی بر زنجیره تأمین تأکید کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،علیرضا سالاری در همایش معاونتهای غذا و دارو کلان منطقه ۸ کشور در رفسنجان با اشاره به گستره جغرافیایی این قطب که شامل دانشگاههای علوم پزشکی کرمان، رفسنجان، جیرفت، بم، سیرجان، زاهدان، زابل، ایرانشهر و چابهار است، بیان کرد: این منطقه با دربرگیری حدود ۲۲ درصد از مساحت و هفت درصد از جمعیت کشور، جایگاه ویژهای در سیاستگذاریهای کلان در حوزه سلامت دارد.
وی افزود: گمرکهای استان سیستان و بلوچستان مبادی ورودی حجم قابلتوجهی از کالاهای اساسی از مرز پاکستان هستند که این نقاط محورهای حیاتی در مدیریت غذا و دارو است.
سالاری ادامه داد: دو آزمایشگاه مورد تایید اتحادیه اروپا در دانشگاههای علوم پزشکی رفسنجان و کرمان وجود دارد که در حوزه صادرات نقش مؤثری ایفا میکنند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره سامانههای الکترونیک گفت: مشکلات سامانه صدور پروانهها تا حد زیادی رفع شده ، اما در سامانه «آدیت»، هنوز برخی چکلیستهای ابلاغی جدید برای بازرسیها تعریف و بارگذاری نشدهاند که این موضوع نیازمند پیگیری است.
معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر لزوم تعیین تکلیف وضعیت سامانه ثبت انبارها در سامانه جامع انبارها و بهبود ارتباط آن با سامانه آیمد (IMED) تأکید کرد و گفت: اصلاح اختصاص سهمیه شیرخشک بهویژه برای مناطق جنوب کرمان و استان سیستان و بلوچستان ضروری است.
سالاری تأکید کرد: برخی شیوه نامه های جاری باید متناسب با ویژگیهای بومی استان، بهویژه در حوزه محصولات راهبردی پسته و خرما و همچنین استانداردهای مربوط به سردخانهها، تعدیل و بهروزرسانی شوند تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، کیفیت و سلامت محصولات صادراتی و مصرفی تضمین شود.
وی با تاکید بربازنگری در شاخصهای ارزیابی عملکرد معاونتها، اصلاح چارت تشکیلاتی بهویژه در بخشهای اداری و مالی و رفع کمبود شدید نیروی انسانی گفت: سازمان غذا و دارو برنامهای مدون برای بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی برای جبران کمبود نیرو و استانداردسازی فرایندها تدوین کند.
سالاری دربارهعسامانه دارویاب در کرمان افزود: با توجه به نهایی شدن مجوزها و همکاریهای فنی صورتگرفته، این سامانه میتواند الگوی موفقی برای سایر دانشگاهها در مدیریت توزیع دارو و جلوگیری از چالشهای مربوط به مراکز بدون استانداردهای جیاسپی (GSP) باشد و با پیوستن سایر دانشگاهها به این شبکه، هماهنگی مؤثری در تأمین دارو در قطب هشتم سلامت شکل خواهد گرفت.
وی در ادامه ضمن تأکید بر لزوم تقویت زیرساختهای صنعتی استان، اظهار کرد: با توجه به نبودهلدینگهای بزرگ دارویی و تجهیزات پزشکی در کرمان، انتظار میرود سازمان غذا و دارو با حمایتهای لازم، زمینه استقرار واحدهای تولیدی این هلدینگها را در منطقه فراهم کند. این امر علاوه بر ایجاد پویایی در سیستم، ضریب پایداری زنجیره تأمین را در شرایط بحرانی به شکل چشمگیری افزایش میدهد.
سالاری بر لزوم تحقق وعده راهاندازی «مرکز رشد فناوریهای غذا و دارو» در کرمان، با توجه به زیرساختهای موجود و توافقات پیشین، تأکید کرد و خواستار تسریع در استقرار این مرکز با حمایت سازمان مرکزی شد.
محمدرضا رحمانی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان هم اعلام کرد: در دانشگاه رفسنجانبا وجود محدودیتهای منابع مالی؛ حدود ۲۵ درصد از منابع دریافتی از سوی بیمهها و سایر نهادها، به دانشگاه به حوزه دارو تخصیص مییابد.
وی به شکایات مکرر در سامانه ۱۹۰ اشاره کرد و گفت: بیشترین شکایات مربوط به قیمتهای جدید دارو است. علاوه بر این، پایبندنبودن بیمهها به تعهدات مالی خود، فشار بزرگی بر داروخانهها وارد کرده است. داروخانهها علاوه بر تحمل هزینههای ناشی از تغییر نرخ ارز، با مشکل عدم تسویه مطالبات خود از سوی نهادهای مربوطه نیز دستوپنجه نرم میکنند که این وضعیت را بسیار بغرنج ساخته است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ضمن اشاره به حساسیتهای موجود در حوزه سلامت محصولات کشاورزی به ویژه پسته، بر لزوم بهکارگیری روشهای نوین تشخیصی تاکید کرد و گفت: با توجه به حساسیتهای مربوط به آلودگیهای قارچی و باکتریایی مانند سالمونلا، پیشنهاد میشود برای افزایش سرعت و دقت در شناسایی آلودگیها، به جای روشهای زمانبر کشت، بر استفاده از تکنولوژیهای مولکولی نظیر PCR تمرکز شود تا امکان پردازش نمونههای بیشتر و سریعتر فراهم شود.