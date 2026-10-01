فرماندار پیشوا از لایروبی گسترده مسیل‌ها و انهار عمومی، به‌ویژه کالورت جاده شوش‌آباد، با هدف مهار روان‌آب‌ها و کاهش خطر آب‌گرفتگی در زمان بارش‌های شدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار پیشوا از اجرای اقدامات پیشگیرانه برای افزایش ظرفیت عبور روان‌آب‌ها و کاهش خطر آب‌گرفتگی خبر داد و گفت: لایروبی و پاکسازی انهار منتهی به پیشوا و به‌ویژه کالورت جاده شوش‌آباد، برای تسهیل جریان آب در زمان بارندگی انجام شد.

حمید دانش آموز افزود: با توجه به هشدار‌های هواشناسی درباره احتمال بارش‌های فراتر از نرمال، آماده‌سازی مسیر‌های عبور آب و رفع موانع جریان روان‌آب‌ها در شهرستان پیشوا در حال انجام است.

وی اضافه کرد: با هماهنگی اداره راهداری شهرستان پیشوا و امور منابع آب، لایروبی و پاکسازی مسیر‌های آب‌گذر و انهار منتهی به پیشوا با استفاده از ماشین‌آلات سنگین انجام شد.

دانش‌آموز گفت: در این اقدامات حدود ۳ هزار مترمکعب از مسیر‌های آب لایروبی و پاکسازی شد که موجب افزایش ظرفیت عبور جریان آب و تسهیل هدایت روان‌آب‌ها خواهد شد.

فرماندار پیشوا ادامه داد: همچنین بخش‌های بالادست و پایین‌دست کالورت جاده شوش‌آباد به طول ۴۰ متر لایروبی شد تا مسیر عبور روان‌آب‌ها در زمان بارندگی با ظرفیت مناسب‌تری آماده باشد.

وی خاطرنشان کرد: آماده‌سازی انهار و مسیر‌های عبور آب و رفع نقاط مستعد آب‌گرفتگی در شهرستان پیشوا، با توجه به هشدار‌های هواشناسی، با جدیت ادامه خواهد داشت.