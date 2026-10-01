به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این رویداد که فضایی جذاب و تعاملی را برای جوانان و نوجوانان فراهم کرده، با تکیه بر بازی‌های گروهی به دنبال انتقال مفاهیم ارزشی به شکلی متفاوت است.

در این لیگ، شرکت‌کنندگان در قالب گروه‌های ۴ تا ۷ نفره (در رقابت‌های خانوادگی و دوستانه) در مدت زمان ۶۰ تا ۹۰ دقیقه به چالش کشیده می‌شوند. این بازی که برای گروه سنی ۱۰ سال به بالا طراحی شده، می‌کوشد تا با تبدیل یادگیری به تجربه، مفاهیم عمیق هویت ایرانی-اسلامی را در بستری از هیجان و کار تیمی به مخاطبان منتقل کند.

برگزاری این رقابت‌ها در قزوین گامی نوین در عرصه جهاد تبیین است تا نسل نو، نه به عنوان مخاطبِ منفعل، بلکه به عنوان بازیکن و کنشگر، هویت خود را بازخوانی کند.