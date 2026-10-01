لیگ «مپ» در قزوین؛ رقابتی معمایی برای صیانت از هویت ایرانی-اسلامی
لیگ فرهنگی-معمایی «مپ» با هدف ترویج هویت ایرانی-اسلامی و با شعار «هر نسل نگهبان هویت این سرزمین است» در قزوین آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
این رویداد که فضایی جذاب و تعاملی را برای جوانان و نوجوانان فراهم کرده، با تکیه بر بازیهای گروهی به دنبال انتقال مفاهیم ارزشی به شکلی متفاوت است.
در این لیگ، شرکتکنندگان در قالب گروههای ۴ تا ۷ نفره (در رقابتهای خانوادگی و دوستانه) در مدت زمان ۶۰ تا ۹۰ دقیقه به چالش کشیده میشوند. این بازی که برای گروه سنی ۱۰ سال به بالا طراحی شده، میکوشد تا با تبدیل یادگیری به تجربه، مفاهیم عمیق هویت ایرانی-اسلامی را در بستری از هیجان و کار تیمی به مخاطبان منتقل کند.
برگزاری این رقابتها در قزوین گامی نوین در عرصه جهاد تبیین است تا نسل نو، نه به عنوان مخاطبِ منفعل، بلکه به عنوان بازیکن و کنشگر، هویت خود را بازخوانی کند.