خانواده شهید علی تاج‌بخش، خانواده‌ای است که چند نسل آن در دفاع از کشور حضور داشته‌اند؛ پدر جانباز دفاع مقدس، برادر شهید مدافع حرم و پدربزرگ و عموی خانواده نیز از شهدای این خانواده‌ هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهید علی تاج‌بخش، مهندس و از نیرو‌های داوطلبی بود که در جریان نبرد هرمز و حمله دشمن آمریکایی به اروندکنار، برای دفاع از کشور راهی منطقه شد و در تیر ماه ۱۴۰۵به شهادت رسید.

پدر شهید تاج‌بخش که خود از جانبازان دوران دفاع مقدس است، می‌گوید با وجود داغ از دست دادن دو فرزندش، همچنان دفاع از کشور را وظیفه‌ای می‌داند که در خانواده آنان نسل به نسل ادامه داشته است.

مادر و برادر شهید نیز از روحیات علی و حضور داوطلبانه او در میدان دفاع از وطن می‌گویند؛ روایتی که نشان می‌دهد برای این خانواده، دفاع و شهادت محدود به یک نسل نبوده است.