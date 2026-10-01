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استاندار کرمان گفت: ماحصل نشستهای برگزارشده طی روزهای گذشته، آغاز پروژههای معدنی و فرآوری مواد معدنی در استان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدعلی طالبی با اشاره به حضور خود در حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس و شرکت در سیوسومین اجلاس سراسری نماز گفت: طی دو، سه روز گذشته نشستهای مختلفی با هدف پیگیری طرحهای سرمایهگذاری کلان استان در تهران و کرمان با گروههای سرمایهگذاری برگزار شده است.
وی افزود: هدف این نشستها، جذب سرمایهگذاریهای جدید در استان با تمرکز بر مزیتهای جدید استان، بهویژه در حوزه زنجیره ارزش بخش معدن، بوده است.
استاندار کرمان گفت: با توجه به تهدیدهای موجود از نظر حوادث طبیعی، نشست مدیریت بحران استان با حضور دستگاههای خدماترسان و همچنین دستگاههای نظامی و انتظامی برای افزایش همافزایی لازم در مدیریت شرایط بحران برگزار شده است.