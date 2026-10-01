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رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور از آمادگی ایستگاههای آبخوان داری سراسر کشور برای مهار روان آبهای ناشی از بارشهای پائیزی خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، عطاءالله ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار رسانه ملی با بیان اینکه پدیده ال نینو یکی از چهار سیستم آب و هوایی است که بارشها در کشور ما را تحت تاثیر قرار میدهد، تصریح کرد: دادههای تخصصی و شواهد نشان میدهد که احتمالا ما در شمال غرب کشورمان بارندگیهای بیشتری خواهیم داشت و این وضع ممکن است در دامنههای زاگرس نیز مشاهده شود، اما باید توجه داشت که تبعات این پدیده میتواند باعث کم بارشی در برخی از مناطق شود.
وی با تاکید بر اینکه مطالعات دقیق برای شناخت آثار و پیامدهای ال نینو در ایران برای هرگونه پیش بینی ضروری است، اضافه کرد: با مطالعات تخصصی باید اطلاعات دقیق تری از اینکه در چه مناطقی با پربارشی و در چه مناطقی با کم بارشی مواجه میشویم، داشته باشیم.
ابراهیمی با بیان اینکه یکی از تبعات این پدیده آب و هوایی، تغییر در بارشهای حدی است، افزود: در چنین اوضاعی ممکن است بارشهایی با شدت بیشتر در مدت زمان کمتر از میانگین داشته باشیم که این موضوع باعث افزایش روان آبها میشود و به همین دلیل باید برای مهار این روان آبها آمادگی داشته باشیم.
رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور تصریح کرد: مدیریت روان آبهای سطحی مستلزم این است که در درجه اول پوشش گیاهی مناسبی در مراتع داشته باشیم تا این موهبتهای طبیعی بتوانند نگهداشت آب خوبی داشته باشند.
وی افزود: در مرحله بعد لازم است که با اجرای طرحهای آبخیزداری و عملیاتهای بیولوژیکی و بیومکانیکی این آبها را مهار کنیم که قطعا در افزایش رطوبت خاک؛ جذب آب و تغذیه سفرههای زیرزمینی نقش موثری خواهند داشت.
ابراهیمی در ادامه از آمادگی آبخوانداریهای سراسر کشور برای مهار روان آبها خبر داد و گفت: خوشبختانه در همه ۳۷ ایستگاه آبخوان داری کشور تمهیدات لازم برای به دام اندازی سیلهای احتمالی اندیشیده شده و انشالله امسال آبگیریهای خوبی را در حوزه آبخوانها خواهیم داشت.