کاروان خدمت روستایی مدیران شهرستان خوی با حضور در روستاهای دیزج جمشیدخان و پارچی به مسائل و مشکلات اهالی رسیدگی کردند.

رسیدگی به مطالبات اهالی روستاهای دیزج جمشیدخان و پارچی شهرستان خوی

رسیدگی به مطالبات اهالی روستاهای دیزج جمشیدخان و پارچی شهرستان خوی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختصاص ردیف بودجه ملی برای احداث سد الند، از عزم جدی مسئولان برای رفع تنش آبی و پیگیری مشکلات روستا‌های این شهرستان خبر داد.

عادل نجف زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با حضور در روستا‌های دیزج جمشیدخان و پارچی از توابع بخش مرکزی خوی، مسائل و مشکلات این مناطق را از نزدیک بررسی کرد.

وی در این بازدید که با همراهی ولی علایی فرماندار ویژه خوی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان انجام شد، از اختصاص ردیف بودجه ملی برای پروژه سد الند خبر داد و گفت: این اقدام گام بزرگی در مسیر تامین آب پایدار منطقه و کاهش تنش آبی شهرستان خوی محسوب می‌شود.

نجف زاده با تاکید بر پیگیری مستمر برای تسریع در روند اجرای پروژه سد الند افزود: این طرح نقش تعیین کننده‌ای در مدیریت منابع آب شهرستان ایفا خواهد کرد.

در ادامه این بازدید میدانی، مسئولان حاضر با اهالی روستا‌های دیزج جمشیدخان و پارچی به گفت‌و‌گو پرداختند و مسائل مربوط به حوزه‌های مختلف از جمله طرح‌های عمرانی، زیرساخت‌های روستایی و نیاز‌های مدارس را بررسی کردند.

علی علایی فرماندار ویژه خوی نیز در حاشیه این بازدید بر عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات روستایی تأکید کرد و افزود: تمامی مصوبات این نشست میدانی با فوریت بررسی و برای اجرای آن در دستگاه‌های متولی برنامه‌ریزی خواهد شد تا با هم‌افزایی مسئولان، شاهد ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت خدمت‌رسانی به مردم این مناطق باشیم.

فرماندار ویژه خوی و مدیران اجرایی در این نشست ضمن شنیدن دغدغه‌های مردم، بر ضرورت اولویت بندی مطالبات و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع مشکلات زیرساختی این روستا‌ها تاکید کردند و مقرر شد روند رسیدگی به این مطالبات با جدیت دنبال شود.