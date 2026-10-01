در برنامه «میز اقتصاد»، کارشناسان ضمن بررسی راهکارهای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور، بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی، افزایش تاب‌آوری در برابر «محاصره دریایی» و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردم برای توسعه بنادر و ناوگان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه میز اقتصاد با موضوع «اقتصاد دریا، پیشران توسعه ملی و منطقه‌ای» با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه دریانوردی برگزار شد. در این گفتگو، محورهای چالش‌برانگیزِ گذار از شرایط فعلی و لزوم «آرایش جنگی» در لجستیک کشور مورد بررسی قرار گرفت.

لزوم مدیریت یکپارچه و عبور از بروکراسی

مسعود پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی ایران با انتقاد از تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، اظهار داشت: ما هنوز تکلیف متولی اصلی حاکمیتی در اقتصاد دریا را روشن نکرده‌ایم و تداخل مأموریت‌های سازمان‌های مختلف، مانع از چابکی لازم شده است. وی تأکید کرد: در شرایط فعلی که کشور با محاصره دریایی مواجه است، باید از آرایش جنگی برای پشتیبانی لجستیکی اقتصاد استفاده کرد. پلمه همچنین با اشاره به برخی گلایه‌ها، خواستار رسیدگی ویژه به وضعیت حادثه‌دیدگان بندر شهید رجایی و پیگیری جهت اطلاق عنوان «شهید خدمت» به آنان شد.

تاب‌آوری دریانوردان و تسهیل در گمرکات

الله‌مراد عفیفی‌پور، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به نقش بیش از ۱۲۲ هزار دریانورد فعال در چرخه تجارت کشور، تصریح کرد: با وجود محاصره دریایی، دریانوردان با جانفشانی توانستند شریان‌های اقتصادی را حفظ کنند. وی در خصوص تسهیلات اجرایی افزود: تفاهم‌نامه اخیر با گمرک برای شبانه‌روزی کردن خدمات در بنادر، موجب افزایش سرعت ورود کالا به کشور شده است؛ هرچند همچنان نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های فرابخشی برای کاهش کامل رسوب کالا هستیم.

مردمی‌سازی اقتصاد دریا؛ نسخه عبور از بحران

حسن بیک‌محمدلو، کارشناس اقتصاد دریا نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تغییر در بسته اجرایی‌سازی سیاست‌ها گفت: با توجه به اقتضائات جنگی، باید از ظرفیت بنادر شمالی برای کاهش تراکم بنادر جنوبی استفاده بهینه کرد. وی با بیان اینکه توسعه اقتصاد دریا نیازمند سرمایه‌های خرد مردم است، افزود: پروژه‌هایی مانند شیلات، آبزی‌پروری و گردشگری دریایی بهترین گزینه‌ها برای مردمی‌سازی اقتصاد هستند و در کلان‌پروژه‌ها نیز باید از مدل‌های موفق بازار سرمایه (نظیر تجارب حوزه حمل‌ونقل هوایی) برای خرید و نوسازی ناوگان استفاده کنیم.

ضرورت اقدام جهادی برای استیفای حقوق ملی

در جمع‌بندی برنامه، کارشناسان بر این نکته توافق داشتند که «دیپلماسی دریایی» باید فراتر از اقدامات جاری، با ابزارهای حقوقی در مجامع بین‌المللی برای استیفای حقوق کشور در برابر خسارات ناشی از محاصره دریایی به کار گرفته شود. همچنین تأکید شد که دولت باید با ایجاد یک ستاد قرارگاهی، هماهنگی میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، راه و دستگاه‌های نظارتی را به حداکثر برساند تا جریان واردات کالاهای اساسی بدون وقفه تداوم یابد.