به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در میان شور و حال شب‌های میدان چایخانه‌ای با نور سبز در میدان شهدای اراک می‌درخشد که با نذورات مردم ایجاد شده و یادآور حرم مطهر امام رضا (ع) و چراغ‌های نورانی آرامش آن محیط است.

به گفته حجت الاسلام قلعه از فعالان هیات شهدای گمنام اراک، چایخانه امام رضا (ع) چند شبی است که برای پذیرایی صرفا با چای از مردم و حاضرانی که گذرشان به میدان شهدا و خیابان‌های اطراف می‌افتد ایجاد شده و تاکنون کمکی از ارگان‌های دولتی به آن نشده و مردمی است.

وی با بیان اینکه پذیرایی کنندگان نیز از مردم هستند، گفت: علاقه‌مندان خادمی در این چایخانه با ثبت نام هر عصر به چایخانه آمده و خدمت می‌کنند.

در این چایخانه هر شب بیش از دو هزار استکان چای توزیع می‌شود.

در کنار این چایخانه موکب‌های متعددی همزمان با آغاز تجمعات میدانی فعالیت می‌کنند زمینه فعالیت این موکب‌ها از سلامت تا ایجاد فضای برای فعالیت فرهنگی کودکان و نگه داری آنهاست.