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فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، در یادواره شهدای هنگ مرزی مهران گفت: شهدای مرزبانی حتی با تکهتکه شدن جسم، پرچم ایستادگی را رها نکردند و با خون خود، مرزهای اسلامی و ملی را تثبیت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار«صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام در این مراسم که با حضور گسترده مسئولان، خانوادههای شهدا و مردم منطقه برگزار شد، با بازخوانی حماسههای دفاع مقدس، به تجلیل از ایثارگری بیهمتای مرزبانانی پرداخت که در جبهههای پیشین، جان خود را فدای میهن کردند.
وی در سخنرانی خود با اشاره به وقایع دشوار جنگ رمضان در منطقه مهران، از فداکاریهای جانکاه شهدای هنگ مرزی سخن گفت و خاطرنشان کرد: بسیاری از این قهرمانان در جریان حملات سنگین دشمن، چنان در میانه آتش ایستادگی کردند که حتی کالبدشان نیز در راه حفظ امنیت میهن، تکهتکه گشت.
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام افزود: آنچه امروز در امنیت و آرامش به آن دست یافتهایم، حاصل فداکاریهای خونینی است که در خاک مهران رقم خورد. شهدایی که حتی با تکهتکه شدن جسم، پرچم ایستادگی را از زمین رها نکردند و با خون خود، مرزهای اسلامی و ملی را تثبیت کردند.
در پایان این مراسم، شرکتکنندگان با ادای احترام به یاد و خاطره این ایثارگران، بر ضرورت پاسداشت مقام شهدا و تداوم مسیر آنها تأکید کردند. یادواره شهدای هنگ مرزی مهران، بار دیگر روایت خون و خاک را در میان عزاداران جاری کرد.