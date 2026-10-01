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بازرس کل قضائی استان کرمان با حضور در کلینیک تأمین اجتماعی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) کرمان از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و مطالبات مراجعان این مرکز درمانی قرار گرفت .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان بازرس کل قضائی استان کرمان به همراه جمعی از بازرسان و سربازرسان اداره کل بازرسی استان، با حضور در کلینیک تأمین اجتماعی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) کرمان از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و مطالبات مراجعان این مرکز درمانی قرار گرفت و بر پیگیری فوری دغدغههای مطرحشده از سوی مردم تأکید کرد.
دادخدا سالاری، بازرس کل قضائی استان کرمان، در راستای رویکرد سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر صیانت از حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیگیری مطالبات مردم، به همراه جمعی از بازرسان و سربازرسان این اداره کل، با حضور در کلینیک تأمین اجتماعی بیمارستان پیامبر اعظم (ص)، با تعدادی از مراجعان و بیماران گفتوگو کرد.
در این بازدید، مراجعان ضمن بیان مسائل و دغدغههای خود، ازدحام و شلوغی کلینیک، طولانی بودن زمان انتظار برای دریافت نوبت پزشکان، قطعی و اختلال مکرر سامانه نوبتدهی و کمبود برخی داروها را از جمله مشکلات موجود عنوان کردند.
مراجعان همچنین بر ضرورت ساماندهی فرآیند ارائه خدمات، مدیریت بهتر حجم مراجعهکنندگان و فراهم شدن شرایطی برای دسترسی سریعتر و مناسبتر بیماران به خدمات درمانی تأکید داشتند.
بازرس کل قضائی استان کرمان پس از شنیدن مسائل مطرحشده از سوی مردم، دستور پیگیری فوری موضوعات و بررسی مشکلات موجود را صادر کرد و خواستار بررسی دقیق علل بروز این مشکلات و اتخاذ راهکارهای عملی برای رفع آنها شد.
سالاری با اشاره به حجم بالای مراجعهکنندگان به این مرکز درمانی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مشکلات مطرحشده، به افزایش حجم مراجعات و متناسب نبودن فضای فیزیکی و امکانات موجود با شرایط فعلی بازمیگردد و ضروری است متولیان امر برای مدیریت این وضعیت و ارتقای کیفیت خدمترسانی، اقدامات مؤثر و قابل سنجشی انجام دهند.
وی افزود: مردم زمانی که برای دریافت خدمات درمانی مراجعه میکنند، نباید دغدغهای جز درمان و سلامت خود داشته باشند و کاهش زمان انتظار، دسترسی مناسب به پزشک و دارو و پایداری فرآیند نوبتدهی، از حقوق طبیعی مراجعان است.
بازرس کل قضائی استان کرمان با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی در کنار مردم و برای صیانت از حقوق عمومی حضور دارد، گفت: هدف از حضور میدانی بازرسان، صرفاً مشاهده مشکلات نیست؛ بلکه مسائل مطرحشده باید تا حصول نتیجه پیگیری و از دستگاههای مسئول برای رفع موانع مطالبهگری شود.
سالاری خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با همکاری مسئولان مربوط، زمینه ارتقای شرایط خدمترسانی در این مرکز فراهم شود و امیدواریم در بازدیدهای بعدی، بخشی از مشکلات موجود کاهش یافته و رضایتمندی مراجعان افزایش پیدا کرده باشد.
وی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاههای خدماترسان به مردم، بیان کرد: خدمترسانی شایسته به مردم یک مسئولیت است و هرجا که مانعی در مسیر ارائه خدمت مطلوب وجود داشته باشد، باید علت آن شناسایی و برای رفع آن اقدام شود.
بر اساس این گزارش، مقرر شد مسائل مطرحشده در این بازدید، بهویژه نحوه مدیریت حجم مراجعان، وضعیت سامانه نوبتدهی، زمان انتظار بیماران و وضعیت تأمین دارو از سوی بازرسان اداره کل بازرسی استان کرمان مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
اداره کل بازرسی استان کرمان در چارچوب وظایف قانونی خود، رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق عمومی و نظارت بر حسن جریان امور را دنبال میکند و در این مسیر، شنیدن بیواسطه صدای مردم و پیگیری مطالبات آنان تا رسیدن به نتیجه را از اولویتهای نظارتی خود میداند.