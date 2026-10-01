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آخرین وضعیت زیرساختها، امکانات و اقدامات انجامشده برای آمادهسازی مرز کوزهرش سلماس مورد بررسی میدانی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کارگروه مرزهای مجاز کشور به سرپرستی مدیرکل امور مرزی وزارت کشور، با حضور معاون ادارهکل امور مرزی و رئیس گروه گذرنامه، با هدف بررسی آخرین وضعیت زیرساختها و روند آمادهسازی مرز کوزهرش در این مرز حضور یافت.
در این بازدید، آخرین وضعیت زیرساختها، امکانات و اقدامات انجامشده برای آمادهسازی مرز کوزهرش مورد بررسی میدانی قرار گرفت.
عباسی مدیرکل امور مرزی وزارت کشور در جریان این بازدید با اشاره به آخرین هماهنگیها و اطلاعات دریافتی از طرف ترکیه اظهار کرد: بر اساس اطلاعاتی که مقامهای ترکیه ارائه کردهاند، بهزودی مراحل ساخت و اجرای زیرساختهای مرزی در منطقه ترک نیز آغاز خواهد شد.
او بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تسریع در روند آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز برای فعالیت مرز کوزهرش تأکید کرد.