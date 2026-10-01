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ثبت دوباره سهقلوزایی یک مادهآهو در قرق اختصاصی حیاتوحش علیآباد چهلگزی، رخدادی کمسابقه و قابل توجه در روند زادآوری آهوهای این منطقه به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی محیط زیست استان یزد، تصاویر ثبتشده از جمعیت آهوهای قرق اختصاصی حیاتوحش علیآباد چهلگزی شهرستان مهریز نشان میدهد یک مادهآهو که در سال ۱۴۰۳ سه بره به دنیا آورده بود، در سال ۱۴۰۵ نیز بار دیگر صاحب سه بره شده است.
تکرار سهقلوزایی در یک مادهآهو در دو دوره زادآوری، از نظر زیستی و ژنتیکی قابل توجه است و میتواند نشاندهنده برخورداری این حیوان از ظرفیت تولیدمثلی ویژه باشد.
کارشناسان، سهقلوزایی در آهوها را متأثر از عوامل مختلفی از جمله ویژگیهای فردی، شرایط محیطی و عوامل ژنتیکی میدانند و ثبت تکرار این رخداد در یک فرد، از منظر پایش و شناخت ویژگیهای جمعیت آهوها اهمیت دارد.
در کنار عوامل ژنتیکی، برخورداری از زیستگاه مناسب، امنیت، دسترسی به منابع غذایی و آب و کاهش عوامل تهدیدکننده نیز در فراهم شدن شرایط مناسب برای زادآوری و بقای حیاتوحش مؤثر است.
در قرق اختصاصی علیآباد چهلگزی شهرستان مهریز، پایش مستمر جمعیت، مدیریت زیستگاه و تأمین امنیت حیاتوحش با هدف حفظ شرایط طبیعی و حمایت از تداوم چرخه زیستی گونههای جانوری دنبال میشود.
تکرار سهقلوزایی این مادهآهو، علاوه بر ثبت یک رخداد قابل توجه در حیاتوحش منطقه، اهمیت پایش علمی جمعیت و حفاظت از زیستگاههای طبیعی را برای تداوم زادآوری و پایداری جمعیت آهوها برجسته میکند.