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نمایشگاه صنایعدستی و گردشگری سبزوار همزمان با هفته گردشگری در مجموعه فرهنگی تاریخی آرامگاه اسرار برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سبزوار گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری و گردشگری منطقه و حمایت از صنعتگران و هنرمندان صنایعدستی برپا شد و علاقهمندان میتوانند از غرفههای هنرمندان و فعالان این حوزه بازدید کنند.
مجتبی کاویان افزود: در این رویداد، آثار متنوع صنایعدستی، هنرهای سنتی و دستساختههای هنرمندان سبزواری در قالب ۱۵ غرفه به نمایش گذاشته شده و فرصتی برای آشنایی بیشتر مردم با میراث فرهنگی و توانمندیهای هنری شهرستان فراهم شد.
وی ادامه داد: این نمایشگاه تا دهم مهرماه در فضای باز مجموعه فرهنگی تاریخی آرامگاه اسرار برپا است.