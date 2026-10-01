به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سبزوار گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری منطقه و حمایت از صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی برپا شد و علاقه‌مندان می‌توانند از غرفه‌های هنرمندان و فعالان این حوزه بازدید کنند.

مجتبی کاویان افزود: در این رویداد، آثار متنوع صنایع‌دستی، هنر‌های سنتی و دست‌ساخته‌های هنرمندان سبزواری در قالب ۱۵ غرفه به نمایش گذاشته شده و فرصتی برای آشنایی بیشتر مردم با میراث فرهنگی و توانمندی‌های هنری شهرستان فراهم شد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه تا دهم مهرماه در فضای باز مجموعه فرهنگی تاریخی آرامگاه اسرار برپا است.