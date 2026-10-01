مجموعهای از طرحهای عمرانی و خدماتی در بردسیر به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،باحضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمان، مجموعهای ازطرحهای عمرانی و خدماتی شهر بردسیر با تمرکز بر توسعه فضاهای عمومی و سبز، بهسازی معابر و ارتقای روشنایی شهری به بهرهبرداری رسید.
بوستان برج تاریخی سلورد با مساحت بیش از هزار مترمربع و اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال، بلوار شهید رئیسی و میدان طبیعت در محدوده ۳۰ هزار مترمربع و با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال ،روشنایی ۵۴ بلوار و معبر اصلی شهر با اعتبار هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال و ۱۱ بوستان جدید و بهسازی هفت بوستان با اعتبار ۷۵۰ میلیارد ریال از جمله این طرحهاست.
آقای خانه گیر گفت:نهضت آسفالت معابر نیز با اجرای سالانه بیش از ۲۵۰ هزار مترمربع آسفالت و اعتبار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، از دیگر محورهای مهم توسعه شهری بردسیر است.