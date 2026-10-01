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امروز خانوادههای کارکنان سپاه بیتالمقدس کردستان، قید استراحت صبحگاهی روز تعطیل را زدند و آمدهاند تا یک روز خوب را کنار هم بسازند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سردار عسگری جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان در مراسم پایانی این برنامه ورزشی با قدردانی از خانواده کارکنان این نهاد که در روزهای سخت جنگ تحمیلی سوم، پشتیبان مردان خود بودند، بر تداوم تجمعات شبانه به عنوان راهبرد مقابله با توطئههای دشمنان تاکید کرد.
در پایان این مراسم به تعدادی از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.