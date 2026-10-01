ثبت بیش از ۳ میلیون و ۱۰۶ هزار تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی لرستان
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده در مرکز مدیریت راهها در شهریورماه امسال ۳ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۶۲۲ تردد بین استانی ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،عارف امرایی بیان کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده در مرکز مدیریت راهها در شهریورماه امسال ۳ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۶۲۲ تردد بین استانی ثبت شده که حدود ۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه گذشته داشته است. وی ادامه داد: محورهای دارای بیشترین تردد در شهریورماه ، به ترتیب مربوطه به سهراهی چالان چولان ـ خرمآباد (بروجرد)، خرمآباد ـ سهراهی چالان چولان (بروجرد) و سهراهی چالان چولان- خرمآباد (ماه سرخه) هستند. مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان تصریح کرد: سهم تردد پلاکهای غیربومی در شهریورماه، به ترتیب مربوط به استانهای تهران ۲۰ درصد، خوزستان ۱۹ درصد و اصفهان ۵ درصد از کل ترددهای ثبت شده بوده است.
امرایی بیان کرد: از بین تمام ترددهای غیربومی ثبت شده در شهریورماه ، ۴۴ درصد بین ۱ تا ۴ روز در استان اقامت داشتهاند.
وی اضافه کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده در دوربینهای پلاک خوان در شهریورماه ۱۴۰۵، استانهای تهران، مرکزی و قم بیشترین سهم مقاصد سفر وسایل نقلیه استان لرستان بوده است.
به گفته مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، در یک ماه گذشته معادل ۱۹۲ هزار و ۴۸۷ مورد انواع تخلفات رانندگی توسط سامانههای ثبت تخلف استان ثبت شده است.امرایی اظهار کرد: محورهای خرمآباد ـ پل زال، ازنا - دورود و پل زال ـ خرمآباد به ترتیب بیشترین سهم تخلفات رانندگی را داشتهاند.