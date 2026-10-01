: بر اساس اطلاعات ثبت شده در مرکز مدیریت راه‌ها در شهریورماه امسال ۳ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۶۲۲ تردد بین استانی ثبت شده که حدود ۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه گذشته داشته است.

وی ادامه داد: محورهای دارای بیشترین تردد در شهریورماه ، به ترتیب مربوطه به سه‌راهی چالان چولان ـ خرم‌آباد (بروجرد)، خرم‌آباد ـ سه‌راهی چالان چولان (بروجرد) و سه‌راهی چالان چولان- خرم‌آباد (ماه سرخه) هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان تصریح کرد: سهم تردد پلاک‌های غیربومی در شهریورماه، به ترتیب مربوط به استان‌های تهران ۲۰ درصد، خوزستان ۱۹ درصد و اصفهان ۵ درصد از کل ترددهای ثبت شده بوده است.