هنرِ تصویر در خدمتِ جوانی جمعیت؛ نقشآفرینی دانشجویان قزوینی در کارگاه «نسل امید»
با هدف تبیین ضرورت فرزندآوری و ترسیم آیندهای روشن برای ایران، کارگاه گرافیک «نسل امید» با حضور شصت تن از دانشجویان هنرمند قزوینی برگزار شد؛ رویدادی که در آن، هنر به عنوان زبانی تأثیرگذار و خلاقانه، روایتگرِ اهمیت تشکیل و گسترش خانواده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
فضای کارگاهیِ «نسل امید» این روزها شاهد حضور پرشور دانشجویان هنرمندی بود که قلمموها و طرحهای خود را برای هدفی والا به کار گرفتند. در این کارگاه که با محوریت تبیین موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری برگزار شد، ۶۰ نفر از دانشجویان رشته گرافیک از دانشگاههای آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان و مراکز فنی و حرفهای استان قزوین گرد هم آمدند تا با نگاهی خلاقانه، ابعاد مختلف این چالش اجتماعی را در قالب پوستر به تصویر بکشند.
در این رویدادِ هنری، شرکتکنندگان با بهرهگیری از تکنیکهای نوین گرافیکی و با تمرکز بر مؤلفههایی همچون امید به آینده، نقش خانواده در نشاط اجتماعی و ضرورت جوانی جمعیت، به خلق آثار پرداختند. این کارگاه بیش از آنکه یک مسابقه باشد، به فضایی برای همافزاییِ ذهنهای خلاق برای حل دغدغههای کلان کشور تبدیل شد.
هنر، این بار در دستان هنرمندان قزوینی، به روایتی صادقانه و دلسوزانه از جایگاه خانواده و شیرینی فرزندآوری بدل شد. آثار تولید شده در این کارگاه، پس از اتمام فرایند طراحی، توسط هیئت داوران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند تا آثار برتر و منتخب از میان مجموعِ آثار تولیدی انتخاب شوند.
بر اساس اعلام مسئولان برگزاری، آثار برگزیده این کارگاه جهت شرکت در رقابتهای سطح ملی ارسال خواهند شد تا پیامِ امیدبخشِ هنرمندان قزوینی، بازتابی وسیعتر در سطح کشور داشته باشد. برگزاری چنین کارگاههایی نشان میدهد که پیوند هنر با مسائل جاری و حساسِ جامعه، میتواند بهترین راه برای گفتمانسازی و ترویج فرهنگِ «جوانی جمعیت» در میان نسلهای نو باشد.