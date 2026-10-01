او با بیان اینکه جنوب ایران از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و دریایی کم‌نظیری برخوردار است، افزود: چرا دنیا باید بدون جنوب ایران باشد؟ خوزستان کجاست؟ بوشهر کجاست؟ هرمزگان کجاست؟ سیستان و بلوچستان کجاست؟ این ظرفیت‌ها باید در نقشه گردشگری ایران و جهان دیده شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: انتظار داریم شما نیز در این مسیر وقت بگذارید و به ما بپیوندید تا پس از عبور از این پیچ تاریخی که اکنون در آن قرار داریم، این منطقه به یک کارگاه بزرگ توسعه زیرساخت‌های گردشگری تبدیل شود و آمادگی پذیرش صدها هزار نفر از اقصی نقاط ایران و جهان را پیدا کند.

صالحی‌امیری با ارائه پیشنهادی برای شتاب‌بخشی به فرآیند سرمایه‌گذاری در استان بوشهر گفت: پیشنهاد من این است که حداکثر در زمستان یا بهار، متناسب با شرایط امنیتی استان، سه همایش تخصصی برگزار شود.

او توضیح داد: در این همایش‌ها باید دستگاه‌های مرتبط از جمله میراث‌فرهنگی، گردشگری، محیط‌زیست، شهرسازی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام را تدوین و تصویب کنند تا سرمایه‌گذاران با مجموعه‌ای از فرصت‌های مشخص و آماده مواجه باشند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، برگزاری همایش سرمایه‌گذاری و همایش تخصصی زیرساخت‌های گردشگری بوشهر را از جمله محورهای پیشنهادی خود عنوان کرد و گفت: آینده بوشهر، آینده محدودیت و توقف نخواهد بود بلکه بوشهر یک آستانه جهشی است.

او خطاب به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران استان تاکید کرد: کمربندها را باید محکم ببندیم و برای یک جهش بزرگ آماده باشیم.

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با ادای احترام به شهدای استان بوشهر، اظهار کرد: پیش از هر سخنی باید به ساحت مقدس شهدای این دیار و انسان‌های بزرگی که با جان و خون خود امنیت کشور را تضمین کردند، ادای احترام کنیم.

او افزود: بوشهر در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، ۶۳ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد. این سرزمین، با تاریخ و تبار خود، مردمانی نجیب، سختکوش، صبور و مقاوم دارد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی بوشهر گفت: اگرچه میراث‌فرهنگی استان، طبیعت، دریا و همه داشته‌های مردم سرمایه‌های بزرگ بوشهر هستند، اما بزرگ‌ترین سرمایه این استان، مردمان پرافتخار ایران‌زمین هستند که در طول تاریخ در برابر تجاوز مقاومت کرده‌اند.

صالحی‌امیری ادامه داد: بوشهر را فراتر از مرزهای بسته جغرافیایی می‌شناسیم، بوشهر پاره تن ایران، هویت ما، شرافت ما و مقاومت ماست.

او با اشاره به نقش استان‌های جنوبی در تحولات اخیر کشور گفت: در جنگ رمضان، سیستان و بلوچستان، چابهار، هرمزگان، بوشهر و خوزستان با تمام ظرفیت درخشیدند و تصویر جدیدی از جنوب ایران به نمایش گذاشتند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت ثبت و روایت تاریخی تحولات اخیر گفت: نویسندگان، نخبگان، شاعران و رمان‌نویسان باید تاریخ این ایام را ثبت و ضبط کنند و آموزش‌وپرورش استان و دانشگاه‌ها نیز باید مقاومت مردم جنوب را در منابع آموزشی و مطالعاتی ثبت کنند.