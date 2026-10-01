صالحیامیری:
جنوب را به محور گردشگری خارجی ایران تبدیل می کنیم
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر ضرورت بازتعریف جایگاه جنوب ایران در نقشه گردشگری کشور، از برنامه این وزارتخانه برای هدایت گردشگران خارجی به مناطق جنوبی و تبدیل این پهنه جغرافیایی به یکی از محورهای اصلی گردشگری کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
؛ سید رضا صالحی امیری در نشست با فعالان، سرمایه گذاران، پیشکسوتان میراث فرهنگی، تشکل ها و فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی گفت: بوشهر یک آستانه جهشی است و باید پس از عبور از شرایط کنونی، به کارگاه بزرگ توسعه زیرساختهای گردشگری و آماده پذیرش صدها هزار گردشگر از ایران و جهان تبدیل شود.
او با بیان اینکه جنوب ایران از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، طبیعی و دریایی کمنظیری برخوردار است، افزود: چرا دنیا باید بدون جنوب ایران باشد؟ خوزستان کجاست؟ بوشهر کجاست؟ هرمزگان کجاست؟ سیستان و بلوچستان کجاست؟ این ظرفیتها باید در نقشه گردشگری ایران و جهان دیده شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: انتظار داریم شما نیز در این مسیر وقت بگذارید و به ما بپیوندید تا پس از عبور از این پیچ تاریخی که اکنون در آن قرار داریم، این منطقه به یک کارگاه بزرگ توسعه زیرساختهای گردشگری تبدیل شود و آمادگی پذیرش صدها هزار نفر از اقصی نقاط ایران و جهان را پیدا کند.
صالحیامیری با ارائه پیشنهادی برای شتاببخشی به فرآیند سرمایهگذاری در استان بوشهر گفت: پیشنهاد من این است که حداکثر در زمستان یا بهار، متناسب با شرایط امنیتی استان، سه همایش تخصصی برگزار شود.
او توضیح داد: در این همایشها باید دستگاههای مرتبط از جمله میراثفرهنگی، گردشگری، محیطزیست، شهرسازی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط، بستههای سرمایهگذاری بینام را تدوین و تصویب کنند تا سرمایهگذاران با مجموعهای از فرصتهای مشخص و آماده مواجه باشند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، برگزاری همایش سرمایهگذاری و همایش تخصصی زیرساختهای گردشگری بوشهر را از جمله محورهای پیشنهادی خود عنوان کرد و گفت: آینده بوشهر، آینده محدودیت و توقف نخواهد بود بلکه بوشهر یک آستانه جهشی است.
او خطاب به فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران استان تاکید کرد: کمربندها را باید محکم ببندیم و برای یک جهش بزرگ آماده باشیم.
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود با ادای احترام به شهدای استان بوشهر، اظهار کرد: پیش از هر سخنی باید به ساحت مقدس شهدای این دیار و انسانهای بزرگی که با جان و خون خود امنیت کشور را تضمین کردند، ادای احترام کنیم.
او افزود: بوشهر در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، ۶۳ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد. این سرزمین، با تاریخ و تبار خود، مردمانی نجیب، سختکوش، صبور و مقاوم دارد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و طبیعی بوشهر گفت: اگرچه میراثفرهنگی استان، طبیعت، دریا و همه داشتههای مردم سرمایههای بزرگ بوشهر هستند، اما بزرگترین سرمایه این استان، مردمان پرافتخار ایرانزمین هستند که در طول تاریخ در برابر تجاوز مقاومت کردهاند.
صالحیامیری ادامه داد: بوشهر را فراتر از مرزهای بسته جغرافیایی میشناسیم، بوشهر پاره تن ایران، هویت ما، شرافت ما و مقاومت ماست.
او با اشاره به نقش استانهای جنوبی در تحولات اخیر کشور گفت: در جنگ رمضان، سیستان و بلوچستان، چابهار، هرمزگان، بوشهر و خوزستان با تمام ظرفیت درخشیدند و تصویر جدیدی از جنوب ایران به نمایش گذاشتند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر ضرورت ثبت و روایت تاریخی تحولات اخیر گفت: نویسندگان، نخبگان، شاعران و رماننویسان باید تاریخ این ایام را ثبت و ضبط کنند و آموزشوپرورش استان و دانشگاهها نیز باید مقاومت مردم جنوب را در منابع آموزشی و مطالعاتی ثبت کنند.
استاندار بوشهر هم گفت: استان بوشهر با برخورداری از ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و دریایی، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال دارد و حمایت از سرمایهگذاران این حوزه باید با جدیت دنبال شود.
ارسلان زارع اظهار داشت: بوشهر پیشینهای بیش از ۶ هزار ساله دارد و آثار و نشانههای تمدنهای مختلف، از دورههای باستان و هخامنشی تا دوره ساسانی و اسلامی، در جایجای این استان دیده میشود.
وی افزود: استان بوشهر در کنار ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی، از جاذبههای طبیعی و سواحل گسترده برخوردار است و میتواند به یکی از مقصدهای مهم گردشگری دریایی کشور تبدیل شود.
استاندار بوشهر با اشاره به نقش این استان در اقتصاد کشور ادامه داد: بوشهر با وجود سهم حدود یکونیم درصدی از جمعیت و مساحت کشور، نقش قابلتوجهی در تولید ناخالص داخلی دارد و بخش مهمی از اشتغال مردم نیز به فعالیتهای اقتصادی، گردشگری و صنایع مرتبط وابسته است.
زارع گفت: انتخاب بوشهر برای برگزاری برنامههای ملی هفته گردشگری، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای استان و جلب توجه سرمایهگذاران به این منطقه است.
وی با اشاره به پیشینه مقاومت مردم استان بوشهر بیان کرد: مردم این خطه در دورههای مختلف تاریخی، از جمله در برابر تجاوز بیگانگان، از مرزهای ایران دفاع کردهاند و نام شهید رئیسعلی دلواری نماد ایستادگی و مقاومت مردم جنوب کشور است.
زارع تأمین منابع مالی برای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را از مهمترین نیازهای فعالان گردشگری دانست و افزود: رفع این مشکلات میتواند به تکمیل طرحهای نیمهتمام، توسعه زیرساختها و رونق فعالیت واحدهای گردشگری کمک کند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به فرسودگی بنگلههای تاریخی گمرک بوشهر، خواستار پیگیری و مرمت این بناها برای جلوگیری از تخریب بیشتر آنها شد.
جعفر پورکبگانی گفت: از هفت بنگله گمرک بوشهر، دو بنگله از بین رفته و چهار بنگله دیگر نیز در معرض آسیب قرار دارد؛ ازاینرو لازم است پیش از تخریب بیشتر، برای حفاظت از این بناها اقدام شود.
وی با اشاره به ارزش تاریخی این مجموعه افزود: بخشهایی از ساختمان، از جمله سرامیکهای کف متعلق به دوره حضور انگلیسیها، همچنان باقی مانده و این بناها بخشی از میراث تاریخی بوشهر به شمار میروند.
رئیس بنیاد ایرانشناسی شعبه استان بوشهر نیز با اشاره به پیشینه پنجهزار ساله بوشهر و سابقه مقاومت مردم این منطقه در برابر قدرتهای بیگانه گفت: با حمایت میراث فرهنگی و مشارکت مالکان و شهرداری، میتوان یکی از بناهای تاریخی این شهر را به موزه مقاومت مردم بوشهر تبدیل کرد.
عبدالکریم مشایخی با اشاره به وجود آثار و شواهد تاریخی از دورههای ایلامی، هخامنشی، اشکانی، ساسانی و اسلامی در بوشهر اظهار کرد: این شهر در دورههای مختلف تاریخی جایگاه مهمی داشته و بخشی از هویت آن به پیشینه تمدنی و فرهنگی آن بازمیگردد.
وی افزود: بوشهر پس از روی کار آمدن صفویان به یکی از نقاط مهم مورد توجه قدرتهای اروپایی تبدیل شد و مردم این منطقه در طول تاریخ در برابر پرتغالیها، هلندیها و انگلیسیها مقاومت کردند.
رئیس بنیاد ایرانشناسی شعبه بوشهر با تأکید بر ضرورت حفظ بناهای مرتبط با تاریخ مقاومت مردم بوشهر گفت: یکی از بناهای تاریخی این شهر میتواند با همکاری میراث فرهنگی، مالکان و شهرداری احیا و به موزه مقاومت مردم بوشهر تبدیل شود.
مشایخی با اشاره به وضعیت مالکیت این بنا ادامه داد: این مکان در اختیار مالکان خصوصی مختلف قرار دارد و بخشی از آن نیز به شهرداری واگذار شده است؛ بنابراین امکان شکلگیری مشارکت برای حفاظت و احیای آن وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به بافت تاریخی بوشهر و مدرسه سعادت اظهار کرد: بافت تاریخی بوشهر مجموعهای ارزشمند و کمنظیر است و حفاظت از آن به توجه جدی و حمایت مستمر دستگاههای مسئول نیاز دارد.