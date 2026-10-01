به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، مدیرعامل گروه کارخانجات شیشه اردکان با اشاره به افتتاح بزرگترین هنرستان جوار کارخانه‌ای استان یزد در شهر اردکان، گفت: با افتتاح هنرستان جوار کارخانه‌ای شیشه اردکان، فاصله میان تئوری‌های درسی و واقعیت‌های صنعتی به حداقل رسید تا دانش‌آموزان این مرز و بوم، نه در فضای محدود کلاس، که در دلِ کارخانه و در کنار خط تولید، مسیر حرفه‌ای آینده خود را ترسیم کنند.

عزیزیان افزود: این هنرستان با مساحت کلی ۱۳ هزار مترمربع و ۴ هزار مترمربع زیربنای آموزشی، ظرفیتی بالغ بر ۳۰۰ دانش‌آموز دارد. ویژگی منحصر‌به‌فرد این مجموعه، طراحی هوشمندانه فضای آموزشی است؛ به طوری که از ۱۸ کلاس درس طراحی شده، نیمی از آن (۹ کلاس) به فضای آموزشی تئوری و نیمی دیگر (۹ کارگاه فنی) به فضای عملیاتی اختصاص یافته است. این کارگاه‌ها که مستقیماً در فضای صنعتی و جوار کارخانه جانمایی شده‌اند، به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهد که مفاهیم آموزشی را در محیط واقعی صنعتی تجربه کنند.

وی اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری، ۲۷۰ دانش‌آموز در رشته‌های «الکتروتکنیک»، «مکاترونیک» و «مکانیک (ماشین‌ابزار)» تحصیل خود را در این هنرستان آغاز کرده‌اند؛ رشته‌هایی که ستون فقرات صنایع تولیدی کشور محسوب می‌شوند و تقاضای بالایی برای نیروی کار متخصص در آنها وجود دارد.