رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام اخیر خود به مناسبت هفته دفاع مقدس، دوران جنگ تحمیلی را روز‌هایی پرافتخار نامیدند؛ روز‌هایی که پس از گذشت ۳۸ سال از پایان آن، خاطراتش همچنان درس‌آموز و درخشان است. به‌ویژه از این جهت که نسل‌های دوم و سوم انقلاب، طعم شیرین جهاد، حضور در جبهه‌های جنگ و مجاهدت در کنار رزمندگان اسلام را از نزدیک درک نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رزمندگانی که چهره‌های نورانی و سخنان پرمغز و عارفانه‌شان انسان‌ساز و معرفت‌افزا بود و هر یک، همچون ستارگانی درخشان بر تارک تاریخ کشورمان رخ می‌نمایند.

دوران دفاع مقدس نخست، دارای صد‌ها شگفتی و نقطه عطف است و به قول رهبر معظم انقلاب: «جزء‌جزء حوادث آن و روایت‌های صادقانه بازماندگانش، درس‌آموز عبادت، شجاعت، مقاومت، اخلاق و انسانیت است.»

شگفتی اول، مقاومت ملت مظلوم ایران در مقابل نظام سلطه و دنباله‌روان آن بود؛ ملتی که پس از سال‌ها تحمل ظلم و فقر ناشی از میراث نظام طاغوت، با دستان خالی، هشت سال جانانه ایستادگی کرد و دشمن بعثی را که با توهم پیروزیِ چندروزه به کشورمان حمله کرده بود، به عقب راند.

شگفتی بعدی آن است که به برکت اقامه حق و امداد الهی، نظام اسلامی از روز‌های آغازین انقلاب — که اکنون در آستانه چهل و هفتمین سالگرد آن هستیم — چنان برومندتر و قوی‌تر شده است که در جنگ‌های دوم و سوم تحمیلی، چنان سیلی بر دشمن متجاوز فرود آورد که او را به التماسِ ترک جنگ وادار کرد.

دشمن سلطه‌گر که از ابتدای انقلاب اسلامی تا به امروز، تمام همّ و تلاش خود را به کار بسته تا با برافروختن آتش جنگ، جریان رود خروشان ملت انقلابی را به سمت سابق بازگرداند، اکنون مفلوک و وامانده، در میان تنگه هرمز گرفتار شده است. دشمن قداره اکنون در مقابل مردم انقلابی ایران با «ققنوسی» روبروست که از خرمن آتش جنگ تحمیلی اول برآمده و در اثر فشار‌های دشمن و به‌خصوص دو جنگ اخیر، چنان بزرگ شده است که سایه پروازش بر سرزمین‌های دشمن افتاده است.

ودر این مسیرِ پرپیچ‌وخمِ عزت، یاد و خاطره‌ی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، امام خمینی کبیر، که ستونِ استواری این بنای عظیم است، و همچنین یاد رهبر شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، که نگهبانِ شعله‌های این نور است، همواره گرامی و ماندگار باد. آنان که با بازخوانیِ ریشه‌های اصیلِ اسلامی و جوانمردی، از میان خاکسترِ ناامیدی، بار دیگر امید را در دل‌ها کاشتند و با عزت‌بخشی به ملت بزرگ ایران، جانی تازه و قدرتی بی‌بدیل به پیکره‌ی ایران و ایرانی بخشیدند؛ آنان که راهِ رسیدن به این شکوه را از دلِ ایمان و مقاومت گشودند.»

پژوهشگر و نویسنده: طیبه السادات حسینی