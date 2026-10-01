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در پی هشدار ورود پدیده اقلیمی النینو و احتمال وقوع بارشهای سنگین و سیلآسا در نیمه دوم مهر و زمستان راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان، تدابیر پیشگیرانه برای حفظ شریانهای ارتباطی را افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ پهنه هشت شهرستان جنوب استان کرمان با مصوبات ستاد مدیریت بحران استان و اختصاص اعتبارات ویژه مهار سیلاب وارد مراحل عملیاتی شد و با۱۵۰ راهدار، بازسازی ۱۵۰ دستگاه ماشینآلات سنگین و بهسازی صدها دستگاه ابنیه فنی، تدابیر پیشگیرانه برای حفظ شریانهای ارتباطی افزایش یافته است.
در هفتههای اخیر و با انتشار پیشبینیهای مدلهای اقلیمی جهان و سازمان هواشناسی کشور درباره فعال شدن چرخه نوسانات النینو و پیشبینی بارشهای فراتر از نرمال برای ماههای آبان، آذر و بهمن در پهنه جنوبی، حساسیتها به مدیریت خطر پذیری در این منطقه به اوج خود رسیده است.
کارشناسان هواشناسی هشدار دادهاند که رفتار بارشی النینو میتواند به طغیان کمسابقه رودخانههای خروشانی همچون هلیلرود، رودخانه شور و بهویژه رودخانه «ملنتی» منجر شود؛ حوزههایی که در سیلابهای ادواراخیر خسارات چشمگیری به بار آوردهاند.
برای جلوگیری از ورود سیلاب به مناطق مسکونی و آسیب به زیرساختها، با تدبیر استاندار کرمان، اعتبار ویژه ۲۰۰ میلیارد تومان برای ساماندهی، لایروبی، احداث دایکهای حفاظتی و ایمنسازی حوضه رودخانه خطرآفرین «ملنتی» جیرفت اختصاص یافت تا فرآیند ایمنسازی این نقطه گلوگاهی با سرعت اجرایی شود.
در امتداد این رزمایش همهجانبه پیشگیرانه در استان، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان نیز برای جلوگیری از انسداد راهها و مهار تخریبهای جادهای، همه توان لجستیکی، فنی و انسانی خود را در قالب طرح جامع راهداری پاییزه و زمستانه بسیج کرده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان در این باره اعلام کرد: مجموعه راهداری جنوب کرمان اجرای مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه، تقویت آمادگی عملیاتی و پایش مستمر مسیرهای ارتباطی جنوب استان را مداوم در دستور کار دارد
عطاءالله منوچهری با تأکید ویژه بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حوزه ابنیه فنی بهویژه پلها ادامه داد: با توجه به پیشبینیهای سازمان هواشناسی و احتمال بارشهای پاییزی و زمستانی، عملیات لایروبی دهانه پلها، تعمیر، اصلاح و بهسازی ابنیه فنی، اجرای قنو، اصلاح و تعمیر رادیه و برید و تعمیرات اساسی پلها در محورهای مختلف جنوب کرمان در حال انجام است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان تصریح کرد: اجرای خاکریز خاکی با هدف هدایت مناسب روانآبها به دهانه پلها و کاهش احتمال آسیب به راهها و تأسیسات جادهای در دستور کار است.
جنوب استان کرمان شامل هشت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، رودبارجنوب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان، فاریاب و جازموریان با یک میلیون نفر جمعیت است.