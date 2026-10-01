به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه تغییر جامعه بدون تغییر فرهنگ آن میسر نیست، گفت: تلاش‌ های اقتصادی و اجتماعی زمانی می‌ توانند به نتیجه برسند که الزامات مورد نظر آنها در فرهنگ جامعه نهادینه شده باشد، به تعبیر رهبر معظم انقلاب «فرهنگ از اقتصاد هم مهم تر است».

حجت‌ الاسلام والمسلمین حسنعلی اخلاقی امیری با تاکید بر اهمیت فرهنگ به عنوان زیرساخت جامعه، افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مبارزه بی امان با پدیده شوم تهاجم فرهنگی در دستور کار قرار گرفت، اما امروزه با رخنه‌ های متعدد فرهنگی روبه رو هستیم. نماد بارز رخنه فرهنگی، استحاله ارزش‌ هایی است که با وجود صبغه‌ های اعتقادی اسلامی و ایرانی، باید با لعاب تازه ای از فرهنگ غربی، به بیماری کشنده استحاله فرهنگی مبتلا شوند.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ به عنوان روح جامعه تلقی می‌ شود، خاطرنشان کرد: »باوجود اهمیت فرهنگ و فعالیت های فرهنگی، سهم فرهنگ از بودجه کل کشور بسیار ناچیز است بگونه‌ ای که این سهم چیزی در حدود دو تا سه درصد است، به علت ضعف برنامه‌ ریزی و تدبیر متولیان امر، متاسفانه بودجه فرهنگی کشور در بخش سازمان ها و نهادها، بسیار پایین تر از اکثر کشورهاست«.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم بابیان اینکه انقلاب اسلامی ما انقلابی برپایه و اساس فرهنگ بود، یادآور شد:پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال۵۷ کشور ما در خیلی از حوزه ها رشد داشت وتحول خوبی در اکثر حوزه های عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره داشتیم اما در حوزه فرهنگی که مهمترین عنصر در جامعه ماست و انقلاب ما هم در دنیا به انقلاب فرهنگی معروف است رشد قابل توجهی نداشتیم.

وی با اشاره به اینکه اعتقاد داریم سهم فرهنگ از بودجه به عنوان پایه و اساس رشد جامعه باید خیلی بیشتر از آنچه که است باشد، اظهار داشت: تمام تلاشمان این است که سهم فرهنگ از بودجه کشور را به ۷ درصد برسانیم. در برنامه توسعه هفتم هم مصوب شده اما تا به حال این امر محقق نشده است.

اخلاقی تصریح کرد: هر چند عده ای اعتقاد دارند بودجه فرهنگی کشور زیاداست و باید درآن تجدیدنظر شود اما بنده و بسیاری از کارشناسان این حوزه نظر متفاوتی داریم و پیگیر افزایش سهم فرهنگ در بودجه کل کشور هستیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از هفتاد ردیف بودجه‌ ای در حوزه فرهنگی داریم، افزود: در زمان امام شهیدمان نامه ای را خدمت ایشان نوشتیم و نهایتا در چرخش خود، به دست رئیس جمهور رسید و وی هم کارگروهی را تعیین کرد که شامل روسای سازمان‌ های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور بود، این کارگروه یک جلسه هم برگزار کرد اما ادامه نیافت.

سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی تاکید کرد: مضمون آن نامه این بود که بتوانیم طرحی داشته باشیم که هفتاد و چند ردیف بودجه نهادهای فرهنگی تجمیع شود تا دراین راستا یک قدم بزرگ در عرصه فرهنگ کشور برداشت.

وی گفت: الان آن بودجه اندک فرهنگی آنقدر در مجموع ریز می‌ شود که نهایتا صرف هزینه‌ های جاری و حقوق کارکنان سازمان ها و نهادهای مربوطه می‌ شود و عملا چیزی به حوزه برنامه و محتوا نمی‌ رسد.