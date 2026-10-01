به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: بهره‌برداری از تجهیزات نوین درمانی با اعتباری بالغ بر ۴۶ میلیارد تومان از جمله این طرح هاست.

سید امین رضایی افزود: مرکز خدمات جامع سلامت چهار بیشه با هدف پوشش جمعیتی بیش از ۵ هزار نفر از ساکنان این منطقه و روستا‌های پیرامونی، در مرحله اول با قراردادی به ارزش ۱۲ میلیارد تومان نیزکلنگ‌زنی شد.

وی اضافه گرد: با تکمیل و بهره‌برداری از این مرکز، خدماتی همچون حضور پزشک، تیم سلامت، آزمایشگاه و داروخانه به صورت متمرکز به مردم ارائه خواهد شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران همچنین از آغاز احداث «مرکز خدمات جامع سلامت باهنر» خبر داد و تصریح کرد: این مرکز با پوشش جمعیتی ۲۵ هزارنفری، یکی از نیاز‌های مهم منطقه بود که در فاز نخست با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان عملیات اجرایی آن کلید خورد.

رضایی ادامه داد: همچنین «خانه بهداشت چهار بیشه» نیز با اعتبار ۵ میلیارد تومان در فاز اول قرارداد، وارد چرخه ساخت شد.



