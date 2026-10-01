­­وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پایش برخط ۵۴ معدن زغال‌سنگ در کشور برای پیشگیری از حوادث خبر داد و گفت: سایر معادن نیز ملزم به استفاده از این سامانه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد میدری در حاشیه نمایشگاه ایمنی و حفاظت فنی گفت: در این سامانه، اطلاعات ایمنی معادن در هر نوبت کاری ثبت می‌شود تا بازرسان کار بتوانند اطلاعات ثبت‌شده را به صورت مستمر کنترل کنند.

احمد میدری افزود:­­ در حال حاضر از مجموع ۱۰۴ معدن زغال‌سنگ در سراسر کشور، اطلاعات ۱۴ معدن در منطقه طبس و ۴۰ معدن در سایر نقاط کشور به صورت روزانه در سامانه بارگذاری می‌شود و تلاش داریم تا تمامی معادن کشور را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به این سیستم متصل کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به روند افزایشی کارگاه‌های کشور گفت: با توجه به افزایش تعداد کارگاه‌ها، لازم است ظرفیت بخش خصوصی برای انجام بازرسی‌ها و ارائه خدمات ایمنی تقویت شود تا نظارت‌ها متناسب با نیاز محیط‌های کاری توسعه پیدا کند که این موضوع هم در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.

معاون مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در حاشیه این نمایشگاه گفت: یکی از اقدامات جدید در حوزه ایمنی، استفاده از فناوری برای پایش کارگاه‌های پرخطر، به‌ویژه معادن زیرزمینی زغال‌سنگ است.

وی افزود: مسئولان ایمنی معادن موظف‌اند پیش از هر نوبت کاری، موارد مهم ایمنی را بر اساس چک‌لیست‌های استخراج‌شده از آیین‌نامه ایمنی معادن بررسی و اطلاعات را در سامانه ثبت کنند.



گودرزی گفت: یکی از موارد مهم، گازسنجی پیش از ورود کارگران به معدن است و میزان گاز متان باید بررسی و ثبت شود؛ ثبت برخط این اطلاعات علاوه بر مستندسازی، مسئولیت‌پذیری مسئول ایمنی را نیز افزایش می‌دهد.



معاون مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار گفت: در معادنی که به صورت سه شیفت فعالیت می‌کنند، این بررسی باید پیش از هر نوبت کاری انجام شود و اطلاعات ایمنی در سامانه ثبت شود.



وی با بیان اینکه بازرسان کار به عنوان ناظر حاکمیتی بر عملکرد بخش خصوصی، اطلاعات ثبت‌شده را به صورت مستمر پایش می‌کنند، افزود: اگر در بررسی‌ها مشخص شود الزامات ایمنی رعایت نشده یا میزان گاز‌های موجود از حدود استاندارد بیشتر است، بازرس کار می‌تواند با ابلاغ رسمی، کارفرما را ملزم به رعایت آیین‌نامه‌های حفاظتی کند.

وی تأکید کرد: راه‌اندازی این سامانه می‌تواند با الزام مسئول ایمنی و کارفرما به انجام گازسنجی پیش از هر نوبت کاری و ثبت نتایج آن، در کاهش حوادث معادن زیرزمینی مؤثر باشد.