معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به ادامه ناترازی برق در کشور گفت: وزارت نیرو تلاش می‌کند با همراهی مردم، صنعتگران و بخش‌های مختلف مصرف‌کننده، از کسری موجود در صنعت برق با کمترین تبعات عبور کند و در همین راستا، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برای تأمین برق شهرک‌های صنعتی در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در مراسم آغاز بهره‌برداری از پروژه‌های پست و خط ۱۳۲ کیلوولت صنعتی گناباد، نیروگاه خورشیدی ۵۲ مگاواتی و ۳۶ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی در مدارس، با اشاره به ناترازی برق کشور افزود: تمام تلاش وزارت نیرو این است که با کمک و همراهی هموطنان، صنعتگران و همه بخش‌های مصرف‌کننده، از کسری موجود در برق کشور با کمترین تبعات عبور کنیم.

وی با قدردانی از مجریان پروژه‌های در حال بهره‌برداری گفت: بهره‌برداری شهرک‌های صنعتی از نیروگاه‌های خورشیدی از اولویت‌های وزارت نیرو بوده و این طرح‌ها با همکاری وزارت صمت، شرکت شهرک‌های صنعتی و استانداری به بهره‌برداری می‌رسند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو افزود: پست برق صنعتی گناباد امکان تزریق ظرفیت تا دو یا سه برابر را دارد و حدود ۲۰۰ شهرک صنعتی می‌توانند از این پست استفاده کنند؛ این ظرفیت به شهرک‌های صنعتی امکان می‌دهد با محدودیت و قطعی برق کمتری مواجه شوند.

رجبی‌مشهدی در پایان از پیگیری‌های نماینده مردم استان خراسان رضوی در مجلس و همراهی استاندار این استان در پیگیری مسائل انرژی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با طرح‌های نیروگاه‌های بادی و خورشیدی که برای استان در نظر گرفته شده است، بتوانیم گامی در مسیر حل مشکلات انرژی مردم برداریم.