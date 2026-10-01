توافق ایران و ارمنستان برای افزایش پذیرش کامیونها در مرز نوردوز
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای از توافق ایران و ارمنستان برای افزایش پذیرش کامیونها در مرز نوردوز به ۳۰۰ دستگاه، پیگیری احداث پل دوم مرزی و هماهنگی طرحهای توسعه پایانههای دو طرف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
رضا اکبری در نشست مرزی کشورمان با جمهوری ارمنستان که در پایانه مرزی نوردوز برگزار شد گفت: در این نشست چهار محور اصلی شامل افزایش تردد کامیونها، احداث پل دوم مرزی، توسعه پایانههای مرزی و عوارض کامیونی دو کشور بررسی شد.
وی افزود: در حال حاضر تردد کامیونها در مرز حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ دستگاه است و توافق شد میزان پذیرش به ۳۰۰ دستگاه افزایش یابد تا صف کامیونها در کوتاهمدت تخلیه شود.همچنین مقرر شد تردد کالاهای مرتبط با ارمنستان از جمله مصالح ساختمانی و قیر که در سمت ایران منتظر عبور هستند تسهیل شود.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای احداث پل دوم مرزی در اتصال پایانه نوردوز به مرز مقابل را محور دیگر مذاکرات عنوان کرد و گفت:بر اساس توافق انجام شده مشاوران دو کشور هفته آینده در همین محل درباره جانمایی و مشخصات فنی پل به جمعبندی نهایی میرسند.
اکبری ادامه داد:پس از نهاییشدن جزئیات فنی، پیگیری ضوابط احداث پل، مسائل مالی و حقوقی و درج موضوع در موافقتنامههای دو کشور انجام میشود تا احداث پل طی امسال آغاز شود.
وی درباره توسعه پایانههای مرزی دو طرف اظهار کرد: هر دو کشور طرح توسعه پایانهها را در دستور کار دارند. توافق شد دو کشور طرحهای توسعه را ظرف یک سال و به صورت همزمان به پایان برسانند تا با احداث پل دوم هماهنگ باشد.
اکبری گفت:تکمیل این طرحها میتواند بخشی از مشکلات تردد، گردش کامیونها در داخل پایانهها و بینظمیهای ناشی از کمبود زیرساخت را برطرف کند.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای عوارض کامیونی دو کشور را چهارمین محور مذاکرات اعلام کرد و گفت: دو طرف در کلیات موضوع حذف عوارض به توافق اولیه رسیدهاند، اما قرار شد نتیجه نهایی در موافقتنامه کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور درج شود. این کمیسیون قرار است طی دو تا سه ماه آینده برگزار شود و نمایندگان وزارت زیرساخت ارمنستان نیز موضوع را جمعبندی کنند.
اکبری نشست اخیر را یکی از نشستهای موفق دو کشور در یک سال گذشته دانست و گفت: در کنار این محورها موضوعات دیگری نیز بررسی شد و نمایندگان دو طرف برای پیگیری توافقها به یکدیگر معرفی شدند.
کریستینه قالچیان معاون وزیر زیرساخت و مدیریت سرزمینی ارمنستان در تشریح نتایج این نشست اظهار کرد:این نشست دستاوردهای خوبی داشت و موضوعات متنوعی در آن بررسی شد که درباره همه آنها توافقهایی حاصل شد.
معاون وزیر زیرساخت و مدیریت سرزمینی ارمنستان افزایش تردد کامیونها را یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست دانست و گفت: انباشت کامیونها در سمت ایران یکی از مشکلات موجود بود. در شرایط فعلی روزانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ کامیون امکان تردد دارد، اما توافق شد ارمنستان روزانه دستکم ۳۰۰ کامیون را پذیرش کند تا این کامیونها پس از انجام تشریفات سریعتر ترخیص و منتقل شوند.
قالچیان ادامه داد:در این نشست، مسائل راهبردی و زیرساختی در مرز نیز بررسی شد که از جمله آنها میتوان به احداث پل دوم بر روی رودخانه ارس و بروزرسانی زیرساختهای مرزی اشاره کرد.
وی درباره توسعه پایانههای مرزی دو کشور اظهار کرد:عملیات احداث ساختمان جدید پایانه مسافری و گمرکی در طرف ارمنستان آغاز شده است و در طرف ایرانی نیز مراسم کلنگزنی ایجاد پایانه جدید انجام میشود. دو طرف ابراز امیدواری کردند که این طرحها بهصورت همزمان به پایان برسد.
معاون وزیر زیرساخت و مدیریت سرزمینی ارمنستان گفت: تکمیل پایانههای جدید میتواند به افزایش تردد مسافر و حجم مبادلات کالا میان دو کشور کمک کند.
قالچیان موضوع عوارض دریافتی از کامیونهای دو طرف را یکی دیگر از محورهای مذاکرات عنوان کرد و افزود: قرار شد این موضوع در سطوح دولتی و کمیتههای تخصصی بررسی و نتیجه آن در نشست آتی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور مطرح شود تا درباره آن تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.
در پایان این نشست عملیات اجرایی طرح توسعه پایانه مرزی نوردوز با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور و معاون وزیر زیرساخت و مدیریت سرزمینی ارمنستان با اعتباری بالغ بر یک همت آغاز شد طرحی که اجرای آن از امسال آغاز شده و تا سال ۱۴۰۸ به پایان میرسد.