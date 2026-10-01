رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از توافق ایران و ارمنستان برای افزایش پذیرش کامیون‌ها در مرز نوردوز به ۳۰۰ دستگاه، پیگیری احداث پل دوم مرزی و هماهنگی طرح‌های توسعه پایانه‌های دو طرف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا اکبری در نشست مرزی کشورمان با جمهوری ارمنستان که در پایانه مرزی نوردوز برگزار شد گفت: در این نشست چهار محور اصلی شامل افزایش تردد کامیون‌ها، احداث پل دوم مرزی، توسعه پایانه‌های مرزی و عوارض کامیونی دو کشور بررسی شد.

وی افزود: در حال حاضر تردد کامیون‌ها در مرز حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ دستگاه است و توافق شد میزان پذیرش به ۳۰۰ دستگاه افزایش یابد تا صف کامیون‌ها در کوتاه‌مدت تخلیه شود.همچنین مقرر شد تردد کالا‌های مرتبط با ارمنستان از جمله مصالح ساختمانی و قیر که در سمت ایران منتظر عبور هستند تسهیل شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای احداث پل دوم مرزی در اتصال پایانه نوردوز به مرز مقابل را محور دیگر مذاکرات عنوان کرد و گفت:بر اساس توافق انجام‌ شده مشاوران دو کشور هفته آینده در همین محل درباره جانمایی و مشخصات فنی پل به جمع‌بندی نهایی می‌رسند.

اکبری ادامه داد:پس از نهایی‌شدن جزئیات فنی، پیگیری ضوابط احداث پل، مسائل مالی و حقوقی و درج موضوع در موافقت‌نامه‌های دو کشور انجام می‌شود تا احداث پل طی امسال آغاز شود.

وی درباره توسعه پایانه‌های مرزی دو طرف اظهار کرد: هر دو کشور طرح توسعه پایانه‌ها را در دستور کار دارند. توافق شد دو کشور طرح‌های توسعه را ظرف یک سال و به‌ صورت همزمان به پایان برسانند تا با احداث پل دوم هماهنگ باشد.

اکبری گفت:تکمیل این طرح‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات تردد، گردش کامیون‌ها در داخل پایانه‌ها و بی‌نظمی‌های ناشی از کمبود زیرساخت را برطرف کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای عوارض کامیونی دو کشور را چهارمین محور مذاکرات اعلام کرد و گفت: دو طرف در کلیات موضوع حذف عوارض به توافق اولیه رسیده‌اند، اما قرار شد نتیجه نهایی در موافقت‌نامه کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور درج شود. این کمیسیون قرار است طی دو تا سه ماه آینده برگزار شود و نمایندگان وزارت زیرساخت ارمنستان نیز موضوع را جمع‌بندی کنند.

اکبری نشست اخیر را یکی از نشست‌های موفق دو کشور در یک سال گذشته دانست و گفت: در کنار این محورها موضوعات دیگری نیز بررسی شد و نمایندگان دو طرف برای پیگیری توافق‌ها به یکدیگر معرفی شدند.