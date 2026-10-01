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مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان و سردار شهید نیلفروشان با حضور گسترده مردم، خانواده معظم شهدا و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپته پاسداران در این مراسم گفت: شهید سردار عباس نیلفروشان یک شخصیت تمام عیار بسیجی و استراتژیک و دغدغهمند بود.
حجت الاسلام و المسلمین حسین طائب افزود: شهید نیلفروشان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس هشت ساله و جنگ با تکفیریها در میدان نبرد حضور داشت.
وی با بیان این که شهید نیلفروشان در حوزه منطقهای منشا خدمات فراوان بود، افزود: آنچه که امروز داریم به برکات خون شهدا به دست آمده است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران اضافه کرد: قدرتهای بزرگ امروز به جایی رسیدهاند که میگویند تهران به مسکو کمک میکند و یا از پهپادهای ما کپی میزنند و این دستاورد ثمره خون شهدای جبهه مقاومت است.
حجت الاسلام و المسلمین طائب افزود: جبهه کفر از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با ملت ایران دشمنی کرد و حالا با تمام قوا به میدان آمده، اما با فداکاری رزمندگان جان برکف ناکام ماند.
وی تصریح کرد: ملت ایران برای حفظ جمهوری اسلامی هزینه داده و مردم برای این نظام خون دادهاند، جوان دادهاند و خانوادههای بسیاری عزیزان خود را تقدیم کردهاند و همین ایستادگی موجب شده جمهوری اسلامی ایران مسیر خود را ادامه دهد و پیام انقلاب از مرزهای کشور فراتر برود.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران افزود: امروز مقاومت در غزه ادامه دارد، مقاومت در لبنان ادامه دارد و حزبالله با وجود شهادت رهبر خود همچنان ایستاده است.
حجت الاسلام و المسلمین طائب گفت: دشمنان در عراق تلاش کردند مقاومت را خلع سلاح کنند، اما مردم ایستادند و آمریکاییها از عراق خارج شدند و در یمن نیز با وجود بمباران و فشارهای گسترده، مقاومت ادامه پیدا کرد و انصارالله همچنان در میدان حضور دارد.
وی به حضور مردم در میدان اشاره کرد و گفت: حضور مردم در میدان یک پیام برای آمریکاییها و دشمنان دارد و آن پیام این است که ما هستیم و مقاومت میکنیم و آنچه قرآن به ما میآموزد این است که اگر رستگاری دنیا و آخرت را میخواهیم، باید حول محور امامت و ولایت حرکت کنیم و امروز منتظر ظهور حضرت ولیعصر (عج) هستیم و از نایب امام زمان (عج) تبعیت میکنیم.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران با تاکید بر این که نباید اختلاف و دوگانگی را وارد میدان کنیم، افزود: همه باید تابع ولی خود باشیم و شهدا نیز مسیر این حرکت را برای ما باز کردهاند.
طائب در پایان با تأکید بر اینکه شهادت پایان مسیر نیست، بلکه ادامهدهنده راه انقلاب است، تاکید کرد: تا زمانی که فرهنگ شهادت در جامعه جریان داشته باشد، مسیر انقلاب اسلامی با قدرت ادامه خواهد یافت و به فضل الهی این حرکت زمینهساز ظهور حضرت بقیهالله الاعظم (عج) خواهد شد.