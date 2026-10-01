وقتی شهر به سکوت می‌رود، جبهه‌ای متفاوت شکل می‌گیرد؛ نه خبری از اسلحه است و نه میدانِ نبردِ نظامی، اما صد‌ها «هم‌رزم» هر شب دور هم جمع می‌شوند تا با در دست داشتن پرچم مقدس ایران، از عهدی بگویند که بیش از ۲۰۰ شب است به آن وفادار مانده‌اند؛ عهدی برای دفاع از میهن و لبیک به فرمان رهبر.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اینجا میدان جنگ نیست، اما رزمنده‌هایش به همان اندازه مصمم‌اند. بیش از ۲۰۰ شب است که شب‌های قزوین شاهدِ شکل‌گیریِ یک جبهه‌ی خودجوشِ مردمی است. در این تجمع، خبری از سلاح نیست؛ سلاح‌شان تنها یک پرچم است و میدان‌شان، همین خیابان‌های شهر.

آن‌ها که روزها هر کدام مشغله‌ی خاص خود را دارند؛ یکی بلاگر است، یکی معلم و دیگری دانشجو، شب که می‌شود در عنوانی مشترک با هم پیوند می‌خورند: «هم‌رزم». این گروهِ متحد که عمدتاً متشکل از بانوان است، هر شب پرچمی را در دست می‌گیرند که قصه‌اش به روزهای حماسی جنگ گره خورده است.

یکی از شرکت‌کنندگان در این تجمعِ شبانه می‌گوید: «آدم وقتی به غیرتش برمی‌خورد و آن شور برای دفاع از مملکت در دلش می‌افتد، دیگر نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد. از همان شبی که فراخوان داده شد تا در خیابان‌ها باشید، ما آمدیم و حالا بیش از ۲۰۰ شب است که این قرار به هم نخورده است.»

این تجمعات فراتر از مرزهای جغرافیایی نیز بازتاب داشته است؛ به‌طوری‌که برخی از شرکت‌کنندگان از دریافت پیام‌های حمایتی از نقاط مختلف، حتی از کشورهایی چون عربستان سخن می‌گویند. پیامی که یکی از آن‌ها با تأکید بر آن می‌گوید: «جانم به فدای پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران.»

این تجمعات در واقع ادامه همان راهی است که مردانِ دیروز برای دفاع از این خاک برگزیدند. حالا نسلی دیگر، شب به شب قصه ایستادگی را در خیابان‌های قزوین ادامه می‌دهد؛ نسلی که معتقد است برای دفاع از میهن، نیازی نیست حتماً در میدان جنگ باشد، بلکه با یک پرچم و یک عهدِ شبانه نیز می‌توان در صفِ مدافعان وطن ایستاد.

این زنجیره انسانی که شب به شب با همان قدم‌های استوار تکرار می‌شود، اکنون به نمادی از بصیرت و وفاداریِ مردم قزوین بدل شده است؛ عهدی که نه سرما و نه گذر زمان، آن را سست نکرده است.