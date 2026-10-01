پخش زنده
امروز: -
مدرسه شبانهروزی دخترانه «شهیده سیده بشری خامنهای» روستای کلاتهمنار بخش رضویه، امروز رسماً افتتاح شد و فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزشوپرورش بخش رضویه گفت: افتتاح این مدرسه گامی مؤثر در توسعه عدالت آموزشی و فراهمکردن امکان ادامه تحصیل دختران دانشآموز دهستان پایینولایت در محیطی نزدیکتر به محل زندگی آنان است.
علیاصغر محمدیان افزود: با افتتاح رسمی این مجموعه، مدرسه شبانهروزی دخترانه «شهیده سیده بشری خامنهای» پس از سالها بار دیگر به چرخه تعلیموتربیت بازگشت و از امروز میزبان دانشآموزان دختر در این منطقه است.
وی ادامه داد: با راهاندازی این مدرسه، دانشآموزان محروم از تحصیل بیش از ۲۰ روستای بخش رضویه مجدداً به چرخه آموزش و کلاس درس بازگشتند و بهصورت شبانهروزی ادامه تحصیل خواهند داد.
وی بیان کرد: مدرسه سهکلاسه شهیده سید بشری حسینی خامنهای، دومین مدرسه شبانهروزی متوسطه اول دخترانه، در یکی از دهستانهای محروم بخش رضویه است که از امروز آماده پذیرش دانشآموزان این مقطع تحصیلی است این مدرسه با مشارکت خیران و ادارهکل نوسازی مدارس استان بهسازی و راهاندازی شده است.
در این مراسم حسینی معاون استاندار و فرماندار مشهد، قاضیزاده هاشمی نماینده مردم فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه در مجلس، ملکمحمدی بخشدار، امام جمعه، امجدیزاده و جمعی از مسئولان و مدیران بخش حضور داشتند. همچنین عدالتجو معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزشوپرورش خراسان رضوی به همراه کارشناسان مدارس شبانهروزی ادارهکل در این مراسم حاضر بودند.