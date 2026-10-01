وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اهتمام این وزارتخانه به ترویج نماز میان دانش آموزان، گفت: مهم‌ترین وظیفه آموزش و پرورش، توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز تعریف شده است.

مهم‌ترین وظیفه آموزش و پرورش، توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز تعریف شده است

مهم‌ترین وظیفه آموزش و پرورش، توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز تعریف شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علیرضا کاظمی امروز در سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز که در جوار بارگاه منور رضوی برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس پیام های رهبر شهید انقلاب به اجلاسیه های نماز، دست اندرکاران امور تربیتی موظفند شرایط اقامه نماز را برای نسل نو هموار کنند و آموزش و پرورش می‌تواند در این عرصه از اثرگذارترین باشد.

وی افزود: در وزارت آموزش و پرورش بارها تاکید کردم که مهم‌ترین وظیفه خود را توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز تعریف کرده ایم و البته نهادینه‌سازی نماز دیگر هدف آموزش و پرورش است؛ نقشه راه اقامه نماز در آموزش و پرورش تدوین و برای هر بخش برنامه‌های مرتبط و مجزایی تعریف شده است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در آموزش و پرورش همه تلاش خود و ظرفیت‌های موجود را به کار می‌گیریم تا بدون استثنا، نماز در همه مدارس کشور اقامه شود.

کاظمی افزود: بر اساس فرمایشات رهبر شهید انقلاب به دنبال تربیت نمازگزاران واقعی هستیم و نه صرفاً نماز خواندن دانش آموزان در فضای مدارس. نماز نیاز به هم‌افزایی و مشارکت نهاد خانواده و نهاد مسجد و نهاد امامت جمعه و نهاد مدرسه دارد و بدون هم‌افزایی و ایجاد حلقه‌های ارتباطی درست با این مهم، نمی‌توانیم نماز را در وجود بچه‌ها نهادینه کنیم.

وی ادامه داد: برای نهادینه سازی، علاوه بر اینکه مسیر مدرسه، مسجد، خانواده و نماز جمعه را در دستور کار خود قرار داده ایم، فرایندهای دقیقی طراحی شده که از شناخت و آگاهی شروع و تا انس، تمرین و موقعیت‌های تربیتی ادامه دارد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که برنامه های نماز در وزارت آموزش و پرورش، در شش محور طراحی شده است، خاطرنشان کرد: محور اول اصل برگزاری نماز در همه مدارس کشور است و این موضوع را از همه مدیران کل و مدیران مدارس مطالبه می‌کنیم.

کاظمی افزود: هم اکنون نماز جماعت در بیش از ۶۷ هزار مدرسه در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در موضوع ساخت نمازخانه مدارس نیز، علاوه بر اینکه مدارس جدید با همین رویکرد در حال ساخت است، مدارس موجود نیز در حال تجهیز به نمازخانه است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: همچنین برقراری پیوند میان ۱۰ هزار مسجد و مدرسه هدفگذاری شده است و باید به سمت مساجد معلم محور حرکت کرد.

کاظمی یادآور شد: در بیش از ۶۰ هزار مدرسه، ۷۰۰ منطقه آموزش و پرورش و ۳۲ استان، اجلاسیه های نماز دانش‌آموزی برگزار شده است.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین بخشی که امروز جوانان و نوجوانان و مخاطبان اصلی این اجلاس نیاز دارند، معرفت افزایی و فعالیت‌های معرفتی نسبت به نماز، فلسفه آن، اثرات نماز و پیامدهای نماز در زندگی مادی و معنوی است. همچنین دانش آموزان باید نسبت به عقوبت‌های ترک نماز آگاه شوند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تقسیم کار انجام گرفته برای موضوع نماز در این وزارتخانه، افزود: همه بخش‌های آموزش و پرورش باید سهم خود را نسبت به این موضوع روشن کنند؛ لذا با همه سازمان‌های زیر مجموعه آموزش و پرورش تفاهم‌نامه منعقد شده و در حال اجرای برنامه های خود هستند.

کاظمی ادامه داد: هزار و ۸۰۰ نیروی دغدغه‌مند دلسوز حوزه نماز به صورت افتخاری به عنوان راهبران نماز در مدارس کشور انتخاب شده است.

وی تصریح کرد: تنها راه سعادت دانش‌آموزان، مردم و خود ما اقامه نماز است و همه همت خود را صرف اقامه نماز می کنیم و این موضوع از مهم‌ترین اولویت های نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم. تربیت تراز بدون نماز اصلاً معنا ندارد و در حوزه قرآن هم به موازات نماز برنامه‌های بسیار ارزشمندی انجام شده است.