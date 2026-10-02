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رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با اشاره به فرسودگی ناوگان ماشینآلات معدنی گفت: بیش از ۵۰ درصد ماشینآلات معدنی کشور عمری بالای ۲۰ سال دارند و این مسئله یکی از عوامل افزایش هزینه و کاهش بهرهوری فعالیتهای معدنی است.
رضا بستامی در گفتوگو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزای صدا وسیما گفت: بر اساس جدول استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، ماشینآلات معدنی در یک دوره مشخص مستهلک میشوند، اما بخش قابل توجهی از ناوگان موجود کشور همچنان با وجود عمر بیش از ۲۰ سال در حال فعالیت است.
وی با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریم، مشکلات ارزی و دشواری واردات ماشینآلات افزود: این عوامل مانع از نوسازی سریع ناوگان ماشینآلات معدنی شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با اشاره به اقدامات انجامشده برای ورود ماشینآلات جدید گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالهای گذشته اقدامات مناسبی برای تأمین و ورود ماشینآلات انجام داده است، اما این اقدامات هنوز برای رفع نیاز بخش معدن کافی نیست.
بستامی تأکید کرد: نوسازی در ناوگان معدنی کشور باید شامل ماشینآلات حفاری، بارگیری و حمل، همچنین تجهیزات و ماشینآلات مورد استفاده در اکتشاف باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با اشاره به سهم بالای ماشینآلات در سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی گفت: بهطور تقریبی ۴۰ تا ۵۰ درصد سرمایهگذاری یک فعالیت معدنی میتواند به ماشینآلات اختصاص داشته باشد و به همین دلیل وضعیت ناوگان تأثیر مستقیمی بر اقتصاد معدن دارد.
بستامی ادامه داد: استفاده از ماشینآلات فرسوده موجب افزایش هزینههای عملیاتی و قیمت تمامشده، کاهش میزان تولید و افزایش مصرف سوخت میشود؛ البته میزان این اثرگذاری بسته به نوع ماده معدنی، روش استخراج، ابعاد معدن و میزان سرمایهگذاری متفاوت است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن تأکید کرد: نوسازی ماشینآلات فقط یک موضوع تجهیزاتی نیست، بلکه مستقیماً با افزایش تولید، کاهش قیمت تمامشده، مصرف انرژی و بهرهوری معادن ارتباط دارد.