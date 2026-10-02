معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر از پیشرفت ۸۰ درصدی طرح ساماندهی و سنگ‌فرش گذر تاریخی مسجد کوفه در بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ صادق غلامی از نزدیک بودن پایان عملیات اجرایی طرح ساماندهی و سنگ‌فرش گذر تاریخی منطبق بر مسجد کوفه در محله بهبهانی خبر داد.

وی با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی این طرح، آن را گامی کلیدی در مسیر صیانت از میراث فرهنگی و ارتقای کیفیت زیست شهری در بافت‌های قدیمی بوشهر دانست.

غلامی بیان کرد: ساماندهی، سنگ‌فرش و جداره‌سازی گذر تاریخی مسجد کوفه که با هدف بازسازی هویت بصری محله بهبهانی در دستور کار قرار گرفته، در مراحل اخیر شاهد تحولات ساختاری گسترده‌ای بوده است.

وی گفت: در راستای ارتقای کیفیت معابر، ۵۲۲ مترمربع کفسازی با استفاده از کف‌پوش‌های ۶ سانتی‌متری (پی‌ورس) و ۲۰۰ مترطول جدول‌کشی در دستور اجرا قرار گرفته است. همچنین جهت افزایش دوام و زیبایی منظر شهری، ۱۰ عدد درپوش بتنی نانو کامپوزیت در نقاط مشخص این گذر نصب خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان با تأکید بر اهمیت حفظ اصالت معماری در این منطقه، بیان کرد: این طرح تنها یک عملیات عمرانی نیست؛ بلکه راهکاری است برای ساماندهی منظر شهری، بهبود دسترسی‌ها و حفظ هویت تاریخی این گذر ارزشمند. هدف ما این است که با تکمیل این طرح، ظرفیت‌های گردشگری محله بهبهانی را برای جذب بیشتر شهروندان و بازدیدکنندگان از مناطق مختلف تقویت کنیم.