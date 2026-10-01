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طرح آبرسانی و کیفیتبخشی آب شهرستان بجستان با سرمایهگذاری ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و با حضور وزیر نیرو به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در مراسم بهره برداری از این طرح گفت: مهمترین بخش این طرح، سامانه کیفیسازی آب بجستان است که با اعتباری حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
حسین امامی افزود: این سامانه دارای دو خط تصفیه است که هرکدام ظرفیت تولید یک هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب در شبانهروز را دارند و در مجموع میتوانند نیاز آبی حدود ۱۴ هزار نفر را تأمین کنند.
وی ادامه داد: آب در این سامانه با استفاده از فناوریهای اسمز معکوس و الکترودیالیز معکوس و همچنین سامانه پیشتصفیه خودشوینده، تصفیه و برای مصرف شرب آماده میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: در کنار بهرهبرداری از سامانه جدید، ۱۹ جایگاه برداشت آب شرب کارتخوان در بجستان همچنان فعال است و روزانه حدود ۷۰۰ مترمکعب آب از این جایگاهها در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به مشکل دیرینه شوری و کیفیت آب شرب بجستان گفت: تأمین آب سالم از مطالبات مهم مردم این شهرستان بوده و برای اجرای طرحهای مرتبط با تأمین و بهبود کیفیت آب، ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
هادی محمدپور افزود: بهرهبرداری از این طرح پایان اقدامات آبرسانی در منطقه نیست و باید اجرای طرحهای مکمل از جمله مدیریت پساب، کاهش و کنترل مصارف، توسعه منابع آب، حفر و تجهیز چاههای جدید و نگهداری تأسیسات نیز ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به محدودیت منابع آب زیرزمینی و شوری برخی منابع منطقه، توسعه سامانههای شیرینسازی آب را یکی از راهکارهای مهم برای تأمین آب باکیفیت و پایدار در بجستان عنوان کرد.
فرماندار بجستان نیز در این مراسم با اشاره به وضعیت شبکه توزیع آب شهر گفت: حدود ۱۰ کیلومتر از شبکه داخلی آب بجستان فرسوده است و اختلاف میان میزان تولید و خروجی آب شبکه، یکی از عوامل تشدیدکننده مشکلات تأمین و توزیع آب در این شهر به شمار میرود.
حمیدرضا داورکیا افزود: اجرای طرحهای کیفیتبخشی آب و توسعه زیرساختهای آبرسانی میتواند بخش مهمی از مشکلات موجود در حوزه آب شرب بجستان را کاهش دهد و روند اجرای طرحهای تکمیلی نیز باید ادامه داشته باشد.
این طرح با هدف ارتقای کیفیت آب شرب و تقویت زیرساختهای تأمین و توزیع آب در شهرستان بجستان اجرا شده و شامل چند بخش مهم از جمله احداث سامانه کیفیسازی آب، حفر و تجهیز سه حلقه چاه، احداث ایستگاههای پمپاژ و ساخت مخزن ذخیره آب است.