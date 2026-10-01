نجات پلیکان گرفتار در نمک دریاچه ارومیه در عجب‌شیر

رئیس اداره محیط زیست عجب شیر گفت:یک پلیکان که در محدوده دریاچه ارومیه در این شهرستان در نمک گیر افتاده و به دلیل ضعف ناشی از کمبود غذا قادر به پرواز نبود با همکاری اهالی، آتش‌نشانی و اداره محیط زیست نجات یافت.