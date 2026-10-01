نجات پلیکان گرفتار در نمک دریاچه ارومیه در عجبشیر
رئیس اداره محیط زیست عجب شیر گفت:یک پلیکان که در محدوده دریاچه ارومیه در این شهرستان در نمک گیر افتاده و به دلیل ضعف ناشی از کمبود غذا قادر به پرواز نبود با همکاری اهالی، آتشنشانی و اداره محیط زیست نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
سید عبدالله منصوری گفت:پرنده پلیکان که بال و پر میزد اما توان پرواز نداشت توسط اهالی گرفته شد.با توجه به اینکه با شستشوی معمولی نمک از بدن پرنده پاک نشد، با کمک آتشنشانی شستشو و تمیز شد و سپس به اداره محیط زیست شهرستان تحویل داده شد.
این پلیکان با همکاری یکی از همشهریان دوستدار محیط زیست در حال تیمار است تا پس از بهبود کامل در طبیعت رهاسازی شود.
در روزهای گذشته نیز دو لکلک که به دلیل شکستگی پا قادر به پرواز نبودند به این اداره تحویل داده شدند و هماکنون وضعیت بهتری دارند و بهزودی رها خواهند شد.