رئیس ستاد مدیریت بحران فیروزکوه با اشاره به سامانه بارشی جدید و اعلام وضعیت نارنجی در استان تهران، نسبت به احتمال وقوع سیلاب در مناطق کوهستانی و روستاهای حاشیه رودخانه‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار فیروزکوه با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های سازمان هواشناسی، سامانه بارشی جدیدی وارد استان تهران شده است، اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی شده، احتمال بارش‌های شدید، جاری شدن روان‌آب و وقوع سیلاب در مناطق کوهستانی و روستا‌های حاشیه رودخانه‌ها از روز پنجشنبه مورخ ۹ مهر لغایت یکشنبه ۱۲ مهرماه وجود دارد و لازم است شهروندان و مسافران نکات ایمنی را به طور جدی رعایت کنند.

ابوالفضل زمانی نژاد تأکید کرد:از همه مردم، گردشگران و مسافران درخواست می‌شود از اطراق، توقف و تردد در حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب جداً خودداری کنند و هشدار‌های دستگاه‌های امدادی و خدماتی را مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، امدادی و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و اقدامات لازم برای پیشگیری و مقابله با حوادث احتمالی در حال انجام است.

فرماندار فیروزکوه از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه، موضوع را از طریق مراجع امدادی و مدیریت بحران اطلاع‌رسانی کنند.