به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه المسیره اعلام کرد که جنگنده‌های عربستانی در کمتر از دو ساعت ۱۱ حمله هوایی به مناطقی از استان صعده انجام دادند که در جریان آن، شبکه مخابرات این منطقه هدف قرار گرفت.

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براساس این گزارش، جنگنده‌های عربستانی همچنین به ساختمانی در شهر البرح در شهرستان مقبنه در استان تعز حمله کردند. جنگنده‌های سعودی شهرستان سحار در استان صعده را نیز هدف قرار دادند.

از دیگر مناطقی که هدف حملات موشکی عربستان قرار گرفته، شهرستان حیدان در استان صعده بوده است.