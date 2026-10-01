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سازمان زندانها در سیوسومین اجلاس سراسری نماز به عنوان «دستگاه شایسته قدردانی» معرفی و از عملکرد این سازمان در حوزه ترویج و توسعه فرهنگ نماز قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیوسومین اجلاس سراسری نماز با هدف تقویت فرهنگ اقامه نماز و تجلیل از دستگاهها و مجموعههای فعال و موفق در این عرصه، با حضور جمعی از مقامات عالیرتبه کشوری، مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی، در مشهد مقدس و در جوار حرم مطهر رضوی برگزار شد.
سازمان زندانها در این اجلاس به عنوان «دستگاه شایسته قدردانی» معرفی شد.
در این مراسم، از حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندانها، به پاس اقدامات و فعالیتهای انجامشده در این حوزه قدردانی به عمل آمد.