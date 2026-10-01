طرح جامع سه ماهه پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی در شهرستان فیروزکوه با واکسیناسیون بیش از ۴۹۰ هزار نوبت دام سبک و سنگین به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن حمیدی رئیس اداره دامپزشکی فیروزکوه گفت: این طرح به مدت سه ماه و با هدف پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی در مناطق مختلف شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۹۹ هزار و ۵۶۲ رأس گوسفند علیه بیماری آبله گوسفندی، ۹ هزار و ۲۳۶ رأس بز علیه آبله بزی و ۱۰۸ هزار و ۲۵۶ رأس دام علیه بیماری شاربن واکسینه شدند.

وی گفت: ۱۱۲ هزار و ۳۶۲ رأس دام سبک و یک هزار و ۲۳۶ رأس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی، ۱۶ هزار و ۹۸۵ رأس بره و بزغاله و ۶۸ هزار و ۵۶۹ رأس میش بالغ علیه بروسلوز و ۸۵ هزار و ۳۶۶ رأس دام علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک واکسینه شدند. همچنین واکسیناسیون ۷۸۹ قلاده سگ گله نیز در این طرح انجام شد.

رئیس اداره دامپزشکی فیروزکوه با اشاره به سهم قابل توجه دام‌های عشایری از جمعیت دامی شهرستان گفت: بیش از ۷۰ درصد جمعیت دامی فیروزکوه را دام‌های عشایری تشکیل می‌دهند و اجرای واکسیناسیون رایگان این دام‌ها نقش مهمی در پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی دارد.