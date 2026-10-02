به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله ابراهیمی گفت: این کارگاه‌ها با هدف آموزش، ترویج و انتقال مهارت‌های هنر‌های سنتی استان برپا شده است.

وی بیان کرد: این کارگاه‌ها در رشته‌های متنوع صنایع‌دستی و با حضور استادان و هنرمندان این حوزه برگزار شده است.

ابراهیمی افزود: گلیم‌بافی، تذهیب و نگارگری، پایه‌ماشه، صدف‌سازی و حصیر بافی از کارگاه‌های برپا شده است.

ویتأکید کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی و ایجاد فرصت برای آشنایی علاقه‌مندان با هنر‌های سنتی، گامی در مسیر حفظ، احیا و انتقال مهارت‌های بومی و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی استان بوشهر است.