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تصادف زنجیرهای در جاده لامرد_خنج پنج مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان لامرد گفت: گزارشی مبنیبر تصادف زنجیرهای خودروهای پژو پارس، سمند و پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۷ محور لامرد_خنج به هلالاحمر اعلام شد.
حسن مقیمی افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
او بیان کرد: این حادثه پنج مصدوم به همراه داشت که نجاتگران با همکاری گروههای امدادی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، به انجام اقدامات اولیه و رهاسازی اقدام کردند و سپس مصدومان توسط عوامل اورژانس برای ادامه درمان به بیمارستان حاج محمود حاج حیدر منتقل شدند.