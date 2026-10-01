به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان لامرد گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف زنجیره‌ای خودرو‌های پژو پارس، سمند و پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۷ محور لامرد_خنج به هلال‌احمر اعلام شد.

حسن مقیمی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او بیان کرد: این حادثه پنج مصدوم به همراه داشت که نجاتگران با همکاری گروه‌های امدادی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، به انجام اقدامات اولیه و رهاسازی اقدام کردند و سپس مصدومان توسط عوامل اورژانس برای ادامه درمان به بیمارستان حاج محمود حاج حیدر منتقل شدند.